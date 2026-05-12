Los mejores audífonos para sordos del 2026

Madrid es una bellísima ciudad para visitar porque mezcla paseos, museos, plazas, teatros, barrios con mucha vitalidad y una agenda cultural muy amplia. Pero, sobre todo, es una gran ciudad para visitar porque es inclusiva y recibe con los brazos abiertos a cualquier visitante, sin importar su procedencia, capacidades o condición. Por este motivo, Madrid puede ser una escapada atractiva para las personas con pérdida auditiva, ya que en los últimos años ha reforzado varios recursos de accesibilidad en planes turísticos y culturales. Y, además, una escapada por vacaciones o una visita familiar puede servir como la excusa perfecta para comprar audífonos en un centro auditivo en Madrid a precios muchos más competitivos que en otras zonas de España, gracias a la mayor oferta de este tipo de establecimientos que existe en la capital.

Planes accesibles para personas con pérdida auditiva

Según la Página Oficial de Turismo de Madrid, la ciudad cuenta con un programa de visitas guiadas accesibles dirigido a personas con discapacidad y acompañantes. La edición de 2026 incluye recorridos por la Gran Vía, el Madrid medieval, los orígenes de la ciudad, las leyendas urbanas, la historia de las mujeres en Madrid y la ruta dedicada al Madrid real. Son visitas gratuitas, en grupos reducidos de hasta 12 personas, con guías profesionales especializados y una duración aproximada de dos horas, según la información turística municipal. Es una forma cómoda de recorrer la capital con apoyo adaptado y sin perder detalles que suelen quedar fuera en una visita improvisada.

El Paseo del Arte también permite organizar una ruta cultural con recursos pensados para personas sordas o con dificultades auditivas. El Museo del Prado ofrece actividades con intérprete de Lengua de Signos Española, lazos de inducción magnética, bucle magnético para audioguía y una signoguía con vídeos en LSE y subtítulos. El Reina Sofía dispone de visitas en LSE, lazos de inducción, intérprete bajo solicitud previa y signoguías. El Thyssen-Bornemisza ofrece signoguías con subtítulos y LSE, además de bucles de inducción magnética en varios espacios de atención al público.

Un viaje que también puede servir para cuidar la audición

Tras una mañana disfrutando de lo que la ciudad tiene que ofrecer, la tarde puede dedicarse a acudir a un centro especializado, recibir asesoramiento y probar soluciones auditivas actuales. El Centro Auditivo Oidox realiza audiometrías gratuitas y cuenta con diferentes opciones de productos adaptados a las necesidades de las distintas personas que acuden a visitarlos. Desde Oidox destacan que el mejor audífono depende de la adaptación profesional, el tipo de pérdida auditiva, la fisonomía del oído, el estilo de vida y los entornos de escucha habituales.

Esta idea resulta importante porque dos personas con una pérdida similar pueden necesitar ajustes muy distintos. Los especialistas del centro subrayan que un equipo avanzado rinde peor cuando no está bien configurado, de ahí que la audiometría, la programación y el seguimiento tengan tanto peso como la marca elegida. Esa personalización evita compras precipitadas y ayuda a distinguir entre una oferta llamativa y una solución útil para el día a día. Para ello, ofrecen una serie de modelos destacados

Modelos destacados para distintas necesidades auditivas

Los Oticon Real 1 Minirite recargables aparecen en la selección del centro por tecnologías como Wind&Handling Stabilizer y SuddenSound Stabilizer, pensadas para reducir el esfuerzo de escucha en espacios abiertos, con viento o con ruido. Oidox indica que estos audífonos pueden ayudar a mejorar la comprensión del habla y las conversaciones en situaciones exigentes. También señala que se pueden controlar mediante una aplicación, modificar programas y volumen, y utilizar accesorios para escuchar televisión, música o el móvil. Para un viajero que se mueve entre estaciones, museos, restaurantes y calles concurridas, esa adaptación a entornos cambiantes puede tener bastante valor.

Los Phonak Lumity 70R se presentan como audífonos recargables de gama media-alta, con baterías de iones de litio, plataforma SmartSpeech y conectividad Bluetooth para funcionar como manos libres con móviles, ordenadores, tabletas y otros equipos. El centro también menciona un programa orientado a reducir ruidos molestos y facilitar la comunicación.

Los Signia Pure Charge and Go 7AX, por su parte, sirven según Oidox para pérdidas leves, moderadas, severas y profundas, cuentan con Bluetooth, cargan en unas cuatro horas y pueden alcanzar hasta 31 horas de uso. Cada audífono incorpora dos procesadores con la plataforma Augmented Xperience.

¿Dónde encontrar el Centro Auditivo Oidox?

El Centro Auditivo Oidox está en la calle Hermanos García Noblejas nº 158, Madrid, C.P. 28037. En su página de contacto indican los teléfonos 91 941 85 53 y 613 62 42 13, además del correo info@oidox.es. También se puede escribir por WhatsApp al 613 62 42 13 para consultar dudas o solicitar cita previa, lo cual recomiendan para ofrecer un mejor servicio. El horario de apertura del centro es de lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30.