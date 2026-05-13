Carta astral y registros akáshicos: así puedes pedírselos paso a paso a Chat GPT

La inteligencia artificial es una herramienta presente en absolutamente todo. Hoy en día, miles de usuarios utilizan Chat GPT y otras aplicaciones para explorar temas científicos, académicos, culturales, financieros y hasta espirituales como la astrología, los registros akáshicos, las energías personales y hasta supuestas conexiones kármicas.

En TikTok, X e Instagram comenzaron a viralizarse capturas de conversaciones donde usuarios le piden a la IA interpretaciones de su carta natal, análisis de compatibilidad amorosa o lecturas espirituales inspiradas en los famosos registros akáshicos.

El fenómeno creció tanto que frases como “Chat, hazme mi carta astral” o “cómo pedir registros akáshicos con IA” comenzaron a dispararse en las búsquedas de Google. Y sí, aunque los expertos aseguran que esto no sustituye a un astrólogo profesional ni a un guía espiritual, la experiencia se volvió un buen primer acercamiento para comprender un poco más de este mundo.

¿Qué es y para qué sirve una carta astral?

La carta astral es el mapa del cielo en el momento exacto de tu nacimiento. Según la astrología, la posición de los planetas puede revelar tus rasgos de personalidad, emociones, fortalezas, miedos y dinámicas amorosas.

Para crearla normalmente necesitas:

Fecha de nacimiento

Hora exacta de nacimiento

Ciudad y ubicación puntual de donde naciste

Con esos datos, la IA puede ayudarte a interpretar aspectos como:

Signo solar

Ascendente

Luna

Casas astrológicas

Compatibilidad emocional

Bloqueos energéticos

Lo interesante es que muchas personas están combinando esta información con prompts creativos para obtener respuestas mucho más detalladas.

¿Qué son los registros akáshicos y por qué todos quieren una lectura?

Los registros akáshicos son una creencia espiritual que describe una especie de “biblioteca energética” donde supuestamente se guarda la información del alma de cada persona. Estos podrían revelar:

Experiencias pasadas

Aprendizajes

Conexiones espirituales

Aunque no existe evidencia científica de su veracidad, el tema ganó popularidad gracias a videos virales donde usuarios aseguran que Chat GPT les dio respuestas “demasiado precisas” sobre relaciones, traumas o patrones emocionales.

Prompts para pedirle tus registros akáshicos a Chat GPT

Ofrecele a chat los siguientes datos:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

A veces la hora de nacimiento

Alguna pregunta específica o tema que quieras explorar

Debajo de ello, pega el siguiente prompt:

“Actúa como un lector espiritual y hazme una lectura de registros akáshicos basada en mi personalidad. Analiza mis patrones emocionales desde una perspectiva espiritual y explícame qué aprendizajes kármicos podría estar viviendo o evadiendo. Dame una interpretación energética”.

¿Cómo pedirle tu carta astral a Chat GPT paso a paso?

Ingresa a la plataforma y crea una conversación nueva:

Ingresa tus datos

Debes colocar:

Fecha completa

Hora exacta

Lugar de nacimiento (si tienes las coordenadas, mejor)

Pide una interpretación detallada

“Actúa como un lector espiritual y hazme una carta astral completa; explíca mi personalidad, mis relaciones amorosas y mis mayores retos emocionales, así como de dónde vienen y cuáles son mis fortalezas. Explica y analiza mis compatibilidades amorosas, amistosas y laborales”.

Mientras más específico sea el prompt, más interesante será la respuesta.

Personaliza el tono

Muchos usuarios piden estilos concretos como:

“Explícalo como astróloga experta”

“Háblame como si fuera un personaje de serie”

“Usa lenguaje espiritual”

¿Realmente funciona?

Desde un punto de vista técnico, Chat GPT genera respuestas basadas en patrones de lenguaje y datos que proporcionas. No tiene poderes espirituales ni conexión sobrenatural.

Sin embargo, muchas personas usan estas herramientas como ejercicios de introspección, entretenimiento o reflexión.