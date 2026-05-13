Día de la Virgen de Fátima: cuál es su origen, milagros, profecías y por qué se celebra cada 13 de mayo

La Virgen de Fátima Foto: Shutterstock

Cada 13 de mayo, millones de fieles alrededor del mundo vuelven la mirada hacia la figura de la Día de la Virgen de Fátima, una de las figuras religiosas más importantes y populares dentro del catolicismo contemporáneo.

¿Cuál es el origen de la Virgen de Fátima?

La historia nos remite a 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Mientras Europa atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia, tres niños pastores afirmaron haber visto a la Virgen María en la localidad de Fátima.

Los protagonistas de este episodio fueron Lucía dos Santos y sus primos Francisco Marto y Jacinta Marto, quienes aseguraron haber recibido mensajes vinculados con la paz mundial, la conversión y el futuro de la humanidad.

De acuerdo con los relatos recogidos posteriormente por la Iglesia católica, la primera aparición ocurrió el 13 de mayo de 1917, cuando los niños cuidaban ovejas en Cova da Iria, una zona rural de Portugal. Allí, según contaron, una figura luminosa vestida de blanco se manifestó frente a ellos y les pidió regresar al mismo sitio durante seis meses consecutivos.

Las apariciones continuaron hasta octubre de ese mismo año. Con el paso de los meses, la noticia comenzó a expandirse rápidamente y miles de personas acudieron al lugar esperando presenciar algún milagro. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más polémicos y debatidos alrededor de la historia de Fátima: el llamado “Milagro del Sol”.

Según múltiples testimonios de la época, el 13 de octubre de 1917 el sol habría emitido movimientos extraños en el cielo frente a miles de personas. Para muchos creyentes, aquel momento confirmó la autenticidad de las apariciones. Para otros, continúa siendo motivo de debate histórico y científico.

Lo cierto es que el acontecimiento consolidó la devoción hacia la Virgen de Fátima y convirtió a Portugal en uno de los principales destinos de peregrinación religiosa del planeta.

Los tres secretos de Fátima

Uno de los aspectos más misteriosos alrededor de la Virgen de Fátima son los llamados “tres secretos”, mensajes que, según Lucía dos Santos, fueron revelados por la Virgen durante las apariciones.

El primero estaba relacionado con una visión del infierno. El segundo hacía referencia al fin de la Primera Guerra Mundial y al ascenso del comunismo en Rusia. Sin embargo, el tercer secreto permaneció oculto durante décadas y alimentó toda clase de teorías alrededor del mundo.

Fue hasta el año 2000 cuando el Vaticano reveló oficialmente el contenido del último mensaje, interpretándolo como una visión simbólica de la persecución contra la Iglesia y el atentado sufrido por Juan Pablo II en 1981.

Precisamente, el pontífice siempre mantuvo una conexión especial con la Virgen de Fátima. De hecho, atribuyó a esta advocación mariana haber sobrevivido al atentado ocurrido el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro.

Las celebraciones del 13 de mayo suelen incluir procesiones con velas, misas multitudinarias y actos de oración colectiva que se extienden durante toda la noche. En muchos países latinoamericanos, incluida México, también se realizan ceremonias especiales dedicadas a la Virgen.

Oración a la Virgen de Fátima

Oh Virgen Santísima, Vos os aparecisteis repetidas veces a los niños; yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros: Madre mía, llevadme al Cielo. Confiando en vuestro amor, os pido me alcancéis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inteligencia para conocerle y amarle, paciencia y gracia para servirle a Él a mis hermanos, y un día poder unirnos con Vos allí en el Cielo.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

“Madre mía también os pido por mis padres, para que vivan unidos en el amor; por mis hermanos, familiares y amigos, para que viviendo unidos en familia un día podamos gozar con Vos en la vida eterna.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria.

Os pido de un modo especial por la conversión de los pecadores y la paz del mundo; por los niños, para que nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna.

Padre nuestro, Avemaría y Gloria

Oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás estas y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor que tienes de tu Hijo Jesús. Amén.

¡Madre mía, aquí tienes a tu hijo, sé tu mi Madre!

¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía!