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El súper llegó con descuentos en frutas frescas, verduras y proteínas; estas son las mejores ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para este 13 de mayo de 2026

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 13 de mayo 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que sí te harán ahorrar

Por Areli Méndez C.
Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 13 de mayo 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que sí te harán ahorrar
Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 13 de mayo 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que sí te harán ahorrar

El ya famoso Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko lanzó nuevas ofertas para este 13 de mayo de 2026, convirtiéndose otra vez en uno de los días favoritos para surtir el refrigerador sin dejar en ceros tu cartera.

La cadena de supermercados apostó nuevamente por descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, productos que suelen ser los más buscados por las familias mexicanas cuando toca hacer el mandado de la semana.

Ofertas del Miércoles de Plaza HOY 13 de mayo 2026

Entre las promociones más llamativas de este miércoles destacan productos frescos, como:

Frutas y verduras en oferta

  • Pepino a $16.90 el kilo
  • Melón Chino a $16.90 el kilo
  • Piña Miel a $19.90 el kilo
  • Tomate verde sin cáscara a $19.90 el kilo
  • Chayote sin espinas a $18.90 el kilo
  • Plátano Tabasco a $24.90 el kilo
  • Toronja Sangría a $29.90 el kilo
  • Jícama a $29.90 el kilo
  • Mamey a $39.90 el kilo
  • Guayaba a $45.90 el kilo
  • Mango Paraíso a $36.90 el kilo
  • Lechuga Romana a $24.90 la pieza
  • Blueberry a $39.90 la pieza
  • Brócoli a $39.90 el kilo
  • Limón agrio con semilla a $39.90 el kilo
  • Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo
  • Papaya Maradol a $34.90 el kilo
  • Manzana Ambrosía a $39.90 el kilo
  • Pera de Anjou a $59.90 el kilo
  • Elote blanco a $10.90 la pieza
  • Zanahoria a $21.90 el kilo
  • Papa Russet a $29.90 el kilo
  • Nopales a $24.90 el kilo
  • Cilantro a $7.90 la pieza
  • Plátano Macho a $39.90 el kilo
  • Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza
  • Apio a $32.90 el kilo
  • Aguacate Hass a $59.90 el kilo
  • Sandía Charleston a $10.90 el kilo
  • Naranja Valencia a $19.90 el kilo
  • Calabaza Italiana a $19.90 el kilo
  • Cebolla blanca a $24.90 el kilo

También hay descuentos en carnes, pescados y mariscos

El área de proteínas también llegó con precios atractivos para quienes buscan preparar comidas más completas sin gastar de más.

Carnes y mariscos destacados

  • Molida de Res 80/20 a $232.70 el kilo
  • Costilla de Cerdo a $154.70 el kilo
  • Filete de Salmón a $399.00 el kilo
  • Camarón mediano a $330.00 el kilo

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de La Comer y Fresko

  • Llega temprano
  • Revisa promociones por sucursal
  • Planea tu menú semanal
  • Aprovecha frutas de temporada

El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko vuelve a colocarse como una de las mejores oportunidades para ahorrar en productos básicos del hogar.

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