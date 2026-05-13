Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 13 de mayo 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que sí te harán ahorrar

El ya famoso Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko lanzó nuevas ofertas para este 13 de mayo de 2026, convirtiéndose otra vez en uno de los días favoritos para surtir el refrigerador sin dejar en ceros tu cartera.

La cadena de supermercados apostó nuevamente por descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados, productos que suelen ser los más buscados por las familias mexicanas cuando toca hacer el mandado de la semana.

Ofertas del Miércoles de Plaza HOY 13 de mayo 2026

Entre las promociones más llamativas de este miércoles destacan productos frescos, como:

Frutas y verduras en oferta

Pepino a $16.90 el kilo

Melón Chino a $16.90 el kilo

Piña Miel a $19.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $19.90 el kilo

Chayote sin espinas a $18.90 el kilo

Plátano Tabasco a $24.90 el kilo

Toronja Sangría a $29.90 el kilo

Jícama a $29.90 el kilo

Mamey a $39.90 el kilo

Guayaba a $45.90 el kilo

Mango Paraíso a $36.90 el kilo

Lechuga Romana a $24.90 la pieza

Blueberry a $39.90 la pieza

Brócoli a $39.90 el kilo

Limón agrio con semilla a $39.90 el kilo

Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo

Papaya Maradol a $34.90 el kilo

Manzana Ambrosía a $39.90 el kilo

Pera de Anjou a $59.90 el kilo

Elote blanco a $10.90 la pieza

Zanahoria a $21.90 el kilo

Papa Russet a $29.90 el kilo

Nopales a $24.90 el kilo

Cilantro a $7.90 la pieza

Plátano Macho a $39.90 el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

Apio a $32.90 el kilo

Aguacate Hass a $59.90 el kilo

Sandía Charleston a $10.90 el kilo

Naranja Valencia a $19.90 el kilo

Calabaza Italiana a $19.90 el kilo

Cebolla blanca a $24.90 el kilo

También hay descuentos en carnes, pescados y mariscos

El área de proteínas también llegó con precios atractivos para quienes buscan preparar comidas más completas sin gastar de más.

Carnes y mariscos destacados

Molida de Res 80/20 a $232.70 el kilo

Costilla de Cerdo a $154.70 el kilo

Filete de Salmón a $399.00 el kilo

Camarón mediano a $330.00 el kilo

Consejos para aprovechar mejor las ofertas de La Comer y Fresko

Llega temprano

Revisa promociones por sucursal

Planea tu menú semanal

Aprovecha frutas de temporada

El Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko vuelve a colocarse como una de las mejores oportunidades para ahorrar en productos básicos del hogar.