Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 13 de mayo 2026: números ganadores del sorteo 4212

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 12 de mayo (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4212 mantuvo a miles de jugadores atentos la noche de este miércoles 13 de mayo al anuncio de los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4212?

La bolsa acumulada del Melate 4212 superó los 167 millones de pesos, una cifra que refleja las múltiples semanas sin un ganador del premio mayor.

Cada sorteo sin aciertos incrementa el monto acumulado y, en esta ocasión, el entusiasmo creció entre quienes confían en que la suerte finalmente toque a su puerta.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4212

El sorteo se transmitió en vivo por la Lotería Nacional a través de YouTube, donde miles de personas siguen la emisión minuto a minuto.

Quienes no pudieron ver el evento en directo pueden consultar la repetición completa en el canal oficial de la Lotería Nacional. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Número ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 13 de mayo

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4212?

El sorteo Melate 4212 comenzó a las nueve de la noche, en el horario habitual establecido por la Lotería Nacional.

¿Cómo se juega Melate?

Melate es uno de los sorteos más populares en México por su sencillez y atractivos premios. Cada jugador selecciona entre seis y diez números del 1 al 56. Durante el sorteo, se extraen seis esferas ganadoras y una adicional llamada “complementaria”, la cual define algunos premios secundarios.

Una de sus ventajas es que con el mismo boleto se participa automáticamente en Revancha y Revanchita, dos oportunidades adicionales para ganar sin necesidad de realizar más apuestas.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4212?

Los resultados oficiales del Melate 4212 pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados o mediante el verificador digital en línea, donde los jugadores pueden ingresar el número de folio de su boleto y conocer de inmediato si han resultado ganadores.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo básico del Melate es de 15 pesos, mientras que Revancha tiene un precio adicional de 10 pesos y Revanchita cuesta 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, el participante puede acceder a las tres modalidades y multiplicar sus posibilidades de ganar un premio millonario.