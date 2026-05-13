Ya están disponibles las monedas conmemorativas del Mundial 2026: ¿Cómo y dónde conseguirlas? (Banco de México)

El Banco de México ha anunciado oficialmente el lanzamiento de las Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, apuntando a que los múltiples diseños disponibles serán bimetálicos.

Estamos ya a menos de un mes para que ruede el balón en el Estadio Bancomer o, como será conocido en el Mundial 2026, el Estadio Ciudad de México. En el Coloso de Santa Úrsula se llevará a cabo el partido inaugural entre México y Sudáfrica este 11 de junio. Por ello, bajo los efectos de la fiebre mundialista, el Banco de México aprovecha y saca las monedas conmemorativas de esta Copa del Mundo, donde México, junto a Estados Unidos y Canadá, serán sede.

Aquí te compartimos cuándo y cómo puedes obtener tus monedas conmemorativas del Mundial 2026.

¿Cómo y dónde obtener las monedas conmemorativas oficiales del Mundial 2026?

De acuerdo con Banxico, las monedas estarán disponibles a partir del 18 de mayo de 2026 en sucursales bancarias de todo México.

En esta fecha los clientes podrán adquirir las piezas sin límite de compra, mientras que aquellos que no tengan una cuenta bancaria en dicho banco podrán comprar como máximo 150 monedas en sucursales con servicio de canje, apunta Reporte Índigo, considerando que habrá un límite máximo de 10 monedas por diseño.

¿Cómo y dónde obtener las monedas conmemorativas oficiales del Mundial 2026? (Banco de México)

Este miércoles 13 de mayo, el Banco de México compartió el lanzamiento de las Monedas Conmemorativas Copa Mundial de la FIFA 2026, explicando que podrás conseguir hasta 10 monedas por cada diseño bimetálico.

De acuerdo con la publicación en X compartida por el Banco de México, podrás obtenerlas acudiendo a las ventanillas de esta institución bancaria central.

También puedes obtenerlas en ventanillas del #BancoDeMéxico desde el 14 de mayo de 2026 (hasta 10 monedas de cada diseño, según disponibilidad).



Consulta más información aquí:https://t.co/WAEBzuySLDhttps://t.co/yLnuh3RXjM pic.twitter.com/FAIxKGq9oE — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

De acuerdo al Banco Central, podrás adquirir las Monedas Conmemorativas Copa Mundial de la FIFA 2026 en los siguientes distribuidores autorizados:

Banco de México

Casa de Moneda de México

Museo Interactivo de Economía (MIDE)

BBVA México

Banorte

Banregio

Además, a partir del 14 de mayo, podrás obtener las monedas conmemorativas del Mundial 2026, donde México será anfitrión junto a USA y Canadá, en las ventanillas del Banco Central.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026: ¿cuánto cuestan?

Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial el costo de este articulo de colección, pero puede variar dependiendo de la demanda y el material que se elija, ya que hay disponibles en oro y plata.

Este objeto de colección corresponderá a las ciudades que servirán de sede en los partidos asignados a México dentro de la Copa del Mundo de este año.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán quienes alimenten la imagen de las monedas bimetálicas del Mundial.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026 inspiradas en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. (Banco de México)

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

En el caso de la moneda conmemorativa oficial de la Ciudad de México, en la denominación de 20 pesos, fueron creadas con un centro plateado donde resalta, en el extremo derecho, el Ángel de la Independencia, que roza el anillo periférico dodecagonal que contiene la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026”.

Esta moneda tiene una imagen latente en líneas verticales con la forma de la República Mexicana, y se puede apreciar el detalle del logo de la Copa Mundial 2026 propuesto por la FIFA para este certamen, así como un balón y mariposas flotando y cruzando del centro al perímetro dorado de la propia moneda.

Además, contendrán un microtexto “México triple sede mundialista”, y cada una de las ciudades tiene sus propios diseños, alineados a las características más representativas de su región.