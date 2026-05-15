¿Cuándo es el último día para registrar tu línea Movistar? Esta es la fecha límite para evitar que la bloqueen

Desde enero de 2026 entró en vigor el nuevo proceso obligatorio para vincular líneas telefónicas con una identificación oficial y, si no se completa antes de la fecha establecida, el número podría quedar prácticamente congelado.

La compañía confirmó que el trámite debe realizarse antes del 1 de julio de 2026, fecha en la que las líneas no registradas podrían ser deshabilitadas temporalmente hasta completar el proceso de validación.

El movimiento forma parte del nuevo esquema nacional para combatir delitos como extorsiones y fraudes telefónicos, un problema que desde hace años tiene a México atrapado en una lluvia interminable de llamadas sospechosas.

¿Qué pasará si no registras tu línea Movistar?

De acuerdo con los lineamientos difundidos por compañías telefónicas y autoridades, las líneas no vinculadas podrían perder acceso a:

Llamadas normales

Mensajes SMS

Datos móviles

Navegación por internet

En algunos casos, únicamente permanecerían activas las llamadas de emergencia como el 911 hasta regularizar el registro.

La medida aplica tanto para usuarios de prepago como de pospago, así que nadie se salva del trámite.

¿Cómo hacer el registro de Movistar en línea?

Movistar habilitó un portal oficial donde los usuarios pueden realizar todo el proceso desde el celular sin necesidad de acudir a un centro de atención.

El procedimiento funciona así:

Ingresar el número Movistar. Aceptar el aviso de privacidad. Tomar foto frontal de la identificación oficial. Subir imagen trasera del documento. Tomarse una selfie para validar identidad.

La empresa asegura que los datos están protegidos bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales y que las fotografías no quedan almacenadas como base biométrica.

Este es el link oficial de Movistar

Para realizar el trámite, los usuarios deben entrar al portal oficial de vinculación:

Portal oficial de registro Movistar

¿Qué documentos necesitas para registrar tu celular?

Los requisitos son relativamente sencillos:

CURP

Identificación oficial vigente

Número telefónico activo

Cámara para fotografía y selfie

Conexión a internet

El trámite es completamente gratuito y puede hacerse desde cualquier parte del país.

Otras compañías también están aplicando el registro obligatorio

Telcel, AT&T y Bait también deberán hacerlo

La disposición no es exclusiva de Movistar. Operadoras como Telcel, AT&T y Bait también comenzaron el proceso de vinculación obligatoria de líneas telefónicas durante 2026.

El objetivo es crear un padrón donde cada número quede asociado con una identidad verificada para reducir el uso anónimo de celulares en actividades delictivas.

Sin embargo, el anuncio ha provocado preocupación entre usuarios por temas relacionados con privacidad y manejo de datos personales.

¿Habrá prórroga para el registro de celulares en México?

Aunque algunos legisladores plantearon extender el plazo hasta 2028, por ahora las fechas oficiales continúan vigentes y las compañías mantienen sus campañas de registro sin anunciar una ampliación definitiva.

Por eso, expertos recomiendan no dejar el trámite para el último momento.