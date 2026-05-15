Fenómeno meteorológico “El Niño” en México: qué es, cómo afectará y qué estados podrían sufrir lluvias extremas, calor intenso y huracanes severos en 2026

Luego de meses bajo condiciones asociadas con “La Niña”, especialistas del Servicio Meteorológico Nacional detectaron un aumento en la temperatura del océano Pacífico ecuatorial, señal que podría marcar el regreso de “El Niño” durante 2026.

Aunque el fenómeno nace lejos de México, sus efectos con: lluvias, cambios de temperaturas e intensificación de eventos extremos. La Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia sobre el comportamiento del sistema ENOS, nombre técnico de este vaivén meteorológico que mueve el clima del planeta entero.

¿Qué es exactamente El Niño y por qué preocupa tanto?

El océano se calienta

“El Niño” ocurre cuando las aguas del Pacífico oriental se calientan más de lo normal durante varios meses. Ese cambio parece pequeño, pero tiene la capacidad de desordenar corrientes de aire, modificar tormentas y alterar temporadas de lluvia en distintos continentes.

Este fenómeno puede durar entre nueve y 18 meses y suele aparecer cada ciertos años. Cuando toma fuerza, puede provocar desde sequías brutales hasta lluvias torrenciales y huracanes más agresivos.

Los estados de México que podrían verse más afectados

De acuerdo con los reportes meteorológicos más recientes, entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas podrían resentir cambios importantes en la intensidad de lluvias y temperaturas durante la evolución del fenómeno. El calentamiento del Pacífico también podría influir en la fuerza de ciclones tropicales en esa región.

En otras zonas del país podrían presentarse escenarios distintos:

Más calor en regiones del norte y centro

Cambios abruptos en las lluvias.

Temporadas de huracanes más intensas en el Pacífico

Riesgo de inundaciones en ciudades vulnerables

Sequías en algunas regiones agrícolas

La Ciudad de México incluso ya reforzó presupuesto y operativos preventivos por posibles lluvias intensas e inundaciones durante los próximos meses.

Huracanes más peligrosos y temperaturas extremas

Especialistas advierten que “El Niño” puede modificar el comportamiento de los huracanes. Mientras el Atlántico suele reducir actividad, el océano Pacífico podría registrar ciclones más intensos y peligrosos.

Eso prende focos rojos en las costas mexicanas, especialmente después de fenómenos devastadores como Otis, que dejó claro que el océano ya no juega bajo las mismas reglas.

Además, organismos internacionales alertan que 2026 podría convertirse en uno de los años más calurosos jamás registrados debido a la combinación entre cambio climático y el posible desarrollo de “El Niño”.

¿Cuándo podría sentirse con más fuerza en México?

Los pronósticos apuntan a que las condiciones neutrales dominarían durante parte de la primavera y el verano, pero el riesgo de evolución hacia “El Niño” crecería conforme avance el año.

Modelos climáticos internacionales estiman altas probabilidades de que el fenómeno se fortalezca hacia finales de 2026, aunque expertos aclaran que todavía no es posible determinar exactamente qué tan severo será.

Por ahora, la recomendación es mantenerse pendiente de reportes oficiales y evitar caer en publicaciones alarmistas.