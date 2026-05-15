Primer vistazo al Live Action de ‘Cómo Entrenar a tu Dragón 2′: ¿cuáles son las novedades de la esperada secuela?

HTTYD Live Action Lanzan el primer vistazo al Live Action de ‘Cómo Entrenar a tu Dragón 2′.

El éxito rotundo en la taquilla mundial de la primera entrega de live action de Cómo Entrenar a tu Dragón, aseguró que la secuela fuera confirmada por el estudio; actualmente, esta segunda parte que continúa la aventura de Hiccup y Chimuelo en acción real concluyó sus grabaciones este mayo de 2026, lo que permitió el primer vistazo de la película.

Novedades de Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Live Action

Cómo Entrenar a tu Dragón es una de las trilogías animadas más exitosas de Dreamworks, no sólo en la taquilla mundial u opinión pública, sino también reconocida por la industria del cine al ser nominada al Oscar en sus tres entregas como Mejor Película de Animación, además de obtener una nominación a Mejor Banda Sonora.

Debido a este gran éxito, la trilogía fue seleccionada para unirse a la fiebre de los live-action que ha invadido últimamente la industria cinematográfica y obteniendo un gran recibimiento público por su fidelidad al material original gracia a la participación de Dean DeBlois, uno de los co-directores de Cómo Entrenar a tu Dragón en su versión animada

First peek at ‘HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2’.



In theaters on June 11, 2027. pic.twitter.com/oOIz9KaNt5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 15, 2026

Ahora, tras finalizar las grabaciones que iniciaron durante enero de 2026 en localizaciones de Belfast, Irlanda del Norte y en los estudios Sky Studios Elstree en el Reino Unido, revelaron el primer vistazo de la secuela en redes sociales, lo que encendió inmediatamente la emoción de internautas que esperan ver la continuación de la historia cobrar vida en acción real.

Por el momento, se trata únicamente de una imagen que revela la empuñadura de la icónica espada de fuego que Hiccup utiliza a partir de Cómo Entrenar a tu Dragón 2, cuando se encuentra con otro misterioso jinete de dragones.

Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Live Action: fecha de estreno y elenco completo

Uniéndose a Gerard Butler, quien interpreta a Estoico tanto en versión animada como live action, llega la galardonada Cate Blanchett para repetir su papel como Valka, la madre del protagonista y quien abandonó la isla de Berk para proteger a los dragones de la matanza.

En sus papeles originales de la primera entrega de esta saga en live action, vuelven los actores y actrices:

Mason Thames: Hiccup.

Nico Parker: Astrid.

Nick Frost: Bocón.

Julian Dennison: Patapez.

Gabriel Howell: Patán.

Bronwyn James: Brutilda.

Harry Trevaldwyn: Brutacio.

La segunda parte de esta historia también dará la bienvenida a Phil Dunster como Eret, cazador de dragones, y en el papel del villano Drago Manodura estará Ólaur Darri Ólafsson.

El estreno del live action de Cómo Entrenar a tu Dragón 2 está programado para el 11 de junio de 2027.