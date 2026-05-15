¡Golazo para los hackers! Alertan por apps falsas para ver el Mundial 2026

Futbol en el celular

¿Te apareció una app que promete ver gratis todos los partidos del Mundial? Antes de descargarla, mejor revisa dos veces, porque podría tratarse de una nueva modalidad de estafa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emitieron una alerta sobre aplicaciones falsas que aprovechan la emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 para engañar a usuarios y robar información personal.

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes crean plataformas fraudulentas que imitan servicios oficiales de streaming con logotipos, nombres y diseños muy parecidos a los originales. El truco es ofrecer transmisiones de los partidos “gratis” para convencer a las personas de instalarlas.

Una vez descargadas, estas aplicaciones pueden pedir permisos excesivos como acceso a contactos, cámara, micrófono, archivos o incluso funciones del sistema. Con ello, los atacantes pueden obtener contraseñas, datos bancarios e incluso monitorear la actividad del dispositivo.

Además, las apps suelen distribuirse por enlaces en redes sociales, mensajes SMS, grupos de mensajería o páginas poco confiables, donde también pueden aparecer anuncios engañosos o redirecciones a sitios maliciosos.

¿Cómo evitar caer en este fraude?

Las autoridades recomendaron:

Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales.

Desconfiar de transmisiones “gratis” de plataformas de paga.

Revisar comentarios, calificaciones y autenticidad del desarrollador.

No otorgar permisos innecesarios a las apps.

Mantener actualizado el celular y contar con herramientas de seguridad.

Evitar ingresar datos bancarios o contraseñas en sitios sospechosos.

No descargar archivos enviados por desconocidos en redes sociales o chats.

La ciudadanía también puede consultar la ciberguía oficial de la SSPC en Ciberguía SSPC.

En caso de detectar actividades sospechosas, la Policía Cibernética de la CDMX puso a disposición el teléfono 55 5242 5100 ext. 5086, el correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y las cuentas oficiales de SSC CDMX y UCS GCDMX.

Porque en internet, no todo lo que promete ver el partido… juega limpio.