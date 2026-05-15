¡Es oficial! Cinépolis proyectará el último episodio de ‘The Boys’ en México

The Boys en Cinépolis La popular serie satírica de súperheroes llegará a los cines en México para proyectar el último episodio de su temporada final.

La popular serie satírica de súperheroes de Amazon Prime Video, The Boys, se acerca a su ansiada conclusión final este 2026, por lo que la empresa multinacional confirmó un estreno en cines del último episodio, previo al lanzamiento global en la plataforma de streaming.

A pesar de que el estreno inicialmente contemplaba sólo cines de Estados Unidos, la cadena líder de películas en México, Cinépolis, confirmó este viernes que The Boys se proyectará en las pantallas grandes del país, por lo que es tiempo de apartar la fecha exlusiva para que vivas el ansiado final de la mejor manera posible.

El final de The Boys llega a Cinépolis: ¿cuándo y dónde se proyectará el último episodio de la serie?

Tras siete años de emisión y un spin-offque se entrelaza a la trama de la serie original, The Boys llega a su conclusión definitiva este 2026, por lo que la compañía decidió dar a la serie una despedida para recordar y permitió su proyección en las salas de cine de diversas regiones.

Una de ellas, como se confirmó este 15 de mayo, es México a través de Cinépolis, cadena que anunció en su cuenta oficial el estreno del último episodio en formato 4DX; sin embargo, se espera que la dinámica en el país sea similar a Estados Unidos, donde el episodio también estará disponible en formato tradicional.

🚨 Sé que estaba el rumor, pero yo hoy te lo confirmo, ¡veremos #TheBoys en #4DX juntos amigos! 😎👊 pic.twitter.com/2h9pMFzRay — Cinépolis (@Cinepolis) May 15, 2026

No obstante, a diferencia de los cines estadounidenses, el episodio final de The Boys se proyectará el mismo día de su estreno en Prime Video, miércoles 20 de mayo, mientras que en Estados Unidos se estrenará con un día de antelación.

Hasta el momento, Cinépolis no ha emitido la lista de cines en las que estará disponible el estreno del gran final, sin embargo, recomiendan a su público cliente a mantenerse atentos y atentas a la actualización de información respecto a los locales disponibles, así como la fecha de preventa de boletos.

¿The Boys tendrá más proyectos en Prime Video tras su final?

Actualmente, el universo de este mundo satírico de súperheroes prepara el proyecto Vought Rising, precuela de la historia original que explorará el ascenso de la corporación Vought y tendrá como protagonista a Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles.

Por otra parte, se realizará un spin-off versión mexicana, The Boys México, y pese a que todavía no se han realizado comunicados respecto a su fecha de estreno o trama principal, el público fanático incrementó su apoyo en el proyecto tras el éxito de La Oficina, producción de Prime Video y también remake de una serie extranjera.