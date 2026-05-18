Christel Klitbo acusa a Ludwika Paleta de bullying en la telenovela Carrusel de niños Christel Klitbo, quien interpretó a la pequeña Valeria Ferrer en Carrusel, denunció malos tratos durante la telenovela

La actriz y sobrina de Cynthia Klitbo, Christel Klitbo, acusó a Ludwika Paleta de hacerle bullying durante la producción de la telenovela Carrusel, donde ambas participaron.

La intérprete de la pequeña Valeria Ferrer, Christel Klitbo, participó en el podcast “Podcastmadre” de Nacha Rock, donde habló sobre cómo fue su participación en la telenovela Carrusel, revelando que sufrió de bullying por parte de sus compañeros, señalando principalmente a Ludwika Paleta, quien interpretó a “María Joaquina”.

Carrusel fue una popular telenovela mexicana, la cual se transmitió entre 1989 y 1990, basada en la serie argentina “Señorita maestra”; la novela retrataba diferentes problemáticas sociales desde la perspectiva de los pequeños.

¿Qué pasó entre Christel Klitbo y Ludwika Paleta en Carrusel?

En el podcast “Podcastmadre”, la actriz, directora y guionista Christel Klitbo reveló que, a pesar de la oportunidad que representó para ella formar parte de la telenovela Carrusel, muchos de los recuerdos que tiene de esa experiencia han sido opacados por los maltratos que recibía por parte del reparto.

De acuerdo con Christel Klitbo, algunos de sus compañeros de Carrusel la acosaban constantemente, maltratándola físicamente, dejándole de hablar y encerrándola en camerinos.

“Me hacían de todo y ¿sabes qué es lo peor? Solo tengo grabado eso, no tengo grabado nada de ‘Carrusel’, no tengo muchos recuerdos, pero sí tengo grabado que me molestaban demasiado. Me dejaban de hablar durante meses, me empujaban, me encerraban en los camerinos, me pegaban, de todo, de terror”, compartió Christel Klitbo.

Aunque Christel Klitbo mencionó que eran diferentes personas quienes le hacían bullying, señaló como la autora principal de estos actos a Ludwika Paleta.

“Era una c*lera igual y ya no, ya no me llevo con ella; capaz que ahora es una persona encantadora, pero en ese entonces era tremenda. Ella era la líder de todo”.

Además de las acusaciones de bullying, Christel Klitbo también habló sobre su experiencia como actriz siendo una niña, mencionando que eran muchas horas de grabación, además de señalar que no existían las medidas que se toman actualmente.

¿Qué dijo Ludwika Paleta sobre las acusaciones de su excompañera Christel Klitbo?

Hasta el momento de la publicación de la nota, sobre las acusaciones de Christel Klitbo, donde acusó a Ludwika Paleta de hacerle bullying, esta última no ha publicado alguna declaración referente a este tema.