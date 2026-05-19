Álbum Panini del Mundial 2026: ¿Qué se sabe del paquete de expansión de estampas que saldrá?

Paquete de expansión Panini 2026 Algunos jugadores tendrán su estampa oficial una vez que se hagan oficiales todas las listas de las convocatorias para la Copa del Mundo.

Estamos a poco más de tres semanas de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y las selecciones ya han comenzado a dar su lista definitiva de 26 jugadores que disputarán el torneo. Equipos como Francia, Brasil, Portugal o Escocia ya dieron su lista final, mientras que otros continúan armándola. Estos anuncios oficiales han puesto en jaque al álbum de la Copa del Mundo, pues algunos de los nombres que aparecen en los stickers no estarán asistiendo, mientras que algunos que no fueron parte de las impresiones sí estarán. No obstante, no todo está perdido. Todavía podrías tener a Neymar Jr, Ryan Cherki o tu Armando ‘Hormiga’ González.

¿Habrá paquete de actualización del álbum Panini 2026?

Sí, cómo cada edición del Mundial, Panini lanza un paquete de actualización para incluir a algunos (no todos) jugadores que se metieron en la convocatoria de sus respectivas selecciones de forma inesperada o en el último minuto. Normalmente, son entre 50 y 90 futbolistas los que se agregan a los sobres para quienes buscan que la colección del álbum quede más parecida a las convocatorias reales, aunque en esta edición podría ser un número mayor debido al aumento en el número de selecciones nacionales.

¿Cuándo saldrá el paquete de actualización de estampas del álbum Panini 2026?

Sin embargo, es probable que debas tener paciencia para poder acceder a estos cromos nuevos que se estarán imprimiendo próximamente. Todavía faltan varias selecciones que aún no dan su lista definitiva de 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo. Cada equipo tiene hasta 10 días antes de disputar su primer partido para darla a conocer oficialmente a la FIFA, por lo que fecha límite será el 7 de junio de este 2026

Una vez que las selecciones nacionales hagan oficiales estos llamados, Panini tarda aproximadamente un mes en sacar los diseños y las nuevas estampas, mismas que suelen volverse muy cotizadas entre los coleccionistas debido a su limitado tiraje. Así ha ocurrido en las ediciones pasadas del Mundial en 2022, 2018, 2014 y 2010.

Aunque todavía no es oficial, la fecha estimada sería a principios del mes de julio, un par de semanas antes de que el torneo concluya oficialmente para mantener el interés en la colección de estampas de la Copa del Mundo.