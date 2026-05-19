¿Otro fracaso para Star Wars? ‘The Mandalorian and Grogu’ debuta con 58% en Rotten Tomatoes

The Mandalorian and Grogu Tras siete años sin llegar a la pantalla grande, la nueva película de Star Wars desata la opinión negativa en sus primeras críticas.

Uno de los universos más grandes y populares de la industria cinematográfica, Star Wars, estrenará The Mandalorian and Grogu tras siete años fuera de la pantalla grande. Sin embargo, las primeras críticas de esta nueva entrega revelaron lo que el público temía: la historia podría no sostenerse del éxito de su formato original en serie, presentando un filme que —según señalan las reacciones preliminares— se siente “aburrido y sin sustancia”.

A pesar de que el mundo galáctico creado por George Lucas tuvo un vasto desarrollo bajo el mando de Disney en los últimos años, principalmente centrado en el formato streaming, la propuesta de una nueva película tenía por objetivo atraer nuevas generaciones a la vez que destruiría el amargo recuerdo de El ascenso de Skywalker, última entrega de la trilogía secuela y altamente criticada.

Sin embargo, Disney parece no haber limpiado su nombre en la pantalla grande de Star Wars, ya que el filme reciente debutó con 58% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes, escalando paulatinamente a un 66% en las últimas horas; lo suficiente para ser disfrutable, pero aún por debajo de la expectativa general.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu debuta con 58% en Rotten Tomatoes

Dirigida por el nuevo presidente de Lucasfilm, Jon Favreau (Iron Man), y coescrita con Dave Filoni, The Mandalorian and Grogu marca el estelar regreso de Star Wars a las salas de cine con un nuevo largometraje desde la conclusión de su trilogía secuela en 2019.

La apuesta fue arriesgada desde el comienzo, especialmente tras la dura crítica que tuvo el Episodio IX tras su estreno, por lo que la producción tomó uno de sus más grandes éxitos de streaming para volver a la pantalla grande y reconquistar a su base de fans con la ternura de Grogu o la intrepidez de Mando.

No obstante, el camino para reparar el daño del último estreno de Star Wars en el cine aún es largo y dio sus primeros tropiezos con las críticas preliminares de The Mandalorian and Grogu, las cuales señalaron que la película era “aburrida y sin vida”, resaltando la sensación de que “se trata de cuatro episodios vueltos película”, por lo que no aporta el suficiente impacto en la historia central.

Ante estas reacciones, el filme debutó con 58% de aprobación y escaló a 66% en las últimas horas. Sin embargo, la mayor parte de las críticas aseguraron que el público fanático estará ante una producción que cumple su cometido, mas no desafiante.

The Mandalorian and Grogu: primeras críticas de la nueva película de Star Wars

A diferencia de su antecesora en cronología de estreno —valorada “mala” por los cambios abruptos en su trama y cabos sueltos—, The Mandalorian and Grogu recibió críticas que destacan principalmente la “falta de esencia” en la película, señalando que su curso de una aventura secundaria no tiene impacto en la historial central más allá de pequeños guiños a las icónicas El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi para satisfacer a los y las fans.

The Hollywood Reporter, por ejemplo, señala que este nuevo filme tiene todos los elementos clásicos visuales y de pelea para “sentirse como una película de Star Wars, sin embargo, sigue siendo obstinadamente pequeña en su trama y con temas relativamente intrascendentes”, por lo que no es una película que cumpla el cometido de enganchar a nuevas generaciones, como lo hizo la trilogía original y su precuela.

La reacción de SlashFilm, con mayor severidad, declaró que "Star Wars nunca se ha sentido tan aburrida ni tan mundana. Esta colaboración ni siquiera aspira a ser más desafiante o cinematográfica", señalando que el filme se limita a interludios de Grogu siendo adorable o Mando luchando contra diversos obstáculos, sin peligro real.

“The Mandalorian and Grogu une lo que claramente son tres episodios de la cuarta temporada de The Mandalorian, previamente planeada, y da por terminado el asunto. No hay ni rastro de esfuerzo”, fue la crítica escrita por The Independent, afirmando que ni siquiera el éxito de la ternura de Grogu logró salvar la historia al ser reducido “a una estrategia” que cumple la función de un deus ex machina milagroso.