‘Spider-Noir’ de Prime Video revela su tráiler final: Nicolas Cage vuelve al mundo de súperheroes a sus 62 años

Tráiler Spider-Noir El ambicioso proyecto ‘Spider-Noir’ de Prime Video lanzó su trailer final a una semana del estreno.

Ambientada en Nueva York de los años treinta e impulsada por el éxito que el personaje tuvo tras su aparición en la aclamada Spider-Man into the Spiderverse, la serie Spider-Noir lanzó su tráiler final a una semana de su estreno en Prime Video, mostrando el ansiado retorno de Nicolas Cage al universo de súperheroes a sus 62 años de edad.

En este excéntrico proyecto que apostará por un formato blanco y negro (además de contar con una versión a color), el reconocido actor dará vida a Ben Reilly, un investigador privado que resguarda su pasado como vigilante de la Gran Manzana, hasta que los extraños acontecimientos de la ciudad lo orillarán a vestir nuevamente la máscara del arácnido justiciero.

‘Spider-Noir’ de Prime Video: ¿quién es Ben Reilly, el Spider-Man que Nicolas Cage interpretará?

Prime Video lanzó un nuevo adelanto de ‘Spider-Noir’, serie que traerá a Nicolas Cage de vuelta al live-action de súperheroes tras prestar su voz al personaje en Spider-Man Into the Spiderverse; el detective arácnido se convirtió desde entonces en uno de los spin-offs más solicitados y, actualmente, está a días de su estreno mundial en streaming.

Cage no es ajeno al mundo de súperheroes ni Marvel, ya que dos décadas atrás dio vida a Johnny Blaze, el icónico cazarrecompensas en llamas conocido como Ghost Rider; tras marcar una generación entera, el aclamado actor vuelve por más acción en la piel de otro personaje de Marvel: Benjamin ‘Ben’ Reilly.

A pesar de que en la serie será el humano detrás del arácnido Spider-Noir, el personaje fue originalmente creado bajo el título Araña Escarlata en el año 1975; Reilly es un clon de Peter Parker generado por el villano Miles Warren (Chacal) con la misión de combatirlo, no obstante, termina convirtiéndose en su aliado.

Este personaje retomó su popularidad tras el estreno de la ganadora al Oscar por Mejor Película de Animación, Spider-Man Into the Spiderverse, la cual reescribió la historia de Ben Reilly como un investigador privado de los años treinta y atormentado por su oscuro pasado.

La serie de Prime Video explorará la nueva faceta de este personaje, llevándonos a un Nueva York en blanco y negro que será amenazado por “monstruos”; la protección de la ciudad tendrá por única esperanza que el cínico detective vuelva a colocarse la máscara del arácnido y llevar la justicia a las calles.

Tráiler final de ‘Spider-Noir’: estreno, trama y elenco

Uniéndose a Nicolas Cage en este proyecto live-action del popular arácnido en blanco y negro, se encuentran los actores y actriz:

Lamorne Morris: interpretará a Robbie Robertson , editor en jefe del Daily Bugle que apoyará a Reilly en su misión.

interpretará a , editor en jefe del que apoyará a Reilly en su misión. Li Jun Li: la actriz se encargará de dar vida a una versión de Felicia ‘Cat’ Hardy , cuya función en cómics ha sido ser tanto enemiga como aliada del arácnido.

la actriz se encargará de dar vida a una versión de , cuya función en cómics ha sido ser tanto enemiga como aliada del arácnido. Brendan Gleeson: quien interpretará al villano principal de la serie, Silvermane .

quien interpretará al villano principal de la serie, . Jack Huston: será uno de los villanos secundarios, pero parte del conflicto personal de Spider-Noir al tener una amistad pasadoa; su identidad será Sandman, icónico villano de los cómics anteriormente visto en otras adaptaciones.

El adelanto liberado este martes 19 de mayo, que cuenta tanto con una versión a color como su propuesta original en blanco y negro, reveló que Benjamin Reilly no sólo tendrá que sumergirse en su complicado pasado, sino traerlo al presente para defender la ciudad que habita.

In one week, B Reilly Investigations is open for business. This is the final trailer for "Spider-Noir," arriving May 27 on Prime in Authentic Black & White and True-Hue Full Color. pic.twitter.com/klMJexW8Y8 — Prime Video (@PrimeVideo) May 19, 2026

Con un contundente “sin poder, no hay responsabilidad”, que funciona como antítesis del lema original que caracteriza a Spider-Man, la serie nos reafirma que estaremos ante un súperheroe que no se considera uno ni desea serlo, sin embargo, las circunstancias lo llevarán a su destino de cualquier manera.

Este ambicioso proyecto se estrenará el miércoles 27 de mayo de 2026 en la plataforma de streaming Prime Video, contará con ocho episodios que rondarán los 40-47 minutos de duración, y estará disponible en los dos formatos que el tráiler adelanto: a color y en el clásico blanco y negro que buscará incrementar la experiencia inmersiva del aura detectivesca.