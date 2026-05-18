Torres Brandy celebra el fútbol con 10 botellas coleccionables rumbo al Mundial 2026

Torres 10 edición especial Mundial 2026 Foto: Cortesía

Torres Brandy lanza una nueva edición limitada que celebra la grandeza del número más icónico del fútbol mundial. El número 10 es el jugador que marca diferencia, el armador, el orquestador, un espíritu que conecta con la personalidad de Torres 10.

Esta edición limitada está formada por 10 botellas alusivas a 10 países. Sin lugar a dudas una edición coleccionable…

El fútbol es el deporte oficial de nuestro México, el cual mueve masas y genera infinidad de sentimientos en los millones de aficionados en el país, por lo que Torres Brandy celebra la fiebre de este deporte con estas botellas de colección de países como: México, España, Argentina, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos.

Torres 10 siempre ha estado presente en los mejores eventos, ya que es el resultado de un legado que comenzó en 1982, cuando Juan Torres inició la destilación de uvas del Penedés en Barcelona, empleando el tradicional método de envejecimiento solera. Este brandy se distingue por su excepcional aroma y sabor, cualidades que lo han posicionado como el brandy español más prestigioso y reconocido a nivel mundial.

Por si fuera poco tiene gran versatilidad y presencia en la mixología… Aquí les dejamos unos cócteles que pueden disfrutarse con Brandy Torres 10.

Recetas de cocteles con Torres 10 Fotos: Cortesía

Torres 10 Red

Ingredientes:

45 ml. de Torres 10

15 ml. de jugo de limón

15 ml. de jarabe natural

Frutos rojos (fresa, frambuesa y zarzamora)

AngosturaHielo

Palillo de madera

Preparación: Macerar los frutos rojos en un shaker, agregar Torres 10, jugo de limón y jarabe natural. Mezclar todo, después agregar hielo y mezclar de nuevo. Colar dos veces y servir en un vaso old fashion. Decorar con una gotita de angostura y un palillo largo con frutos rojos.

Torres 10 Ginger

Ingredientes:

45 ml. de Torres 10

Ginger ale

Hielo

Limón

Preparación: Colocar hielo al gusto en un vaso collins, agregar Torres 10 y rellenar con Ginger ale. Dar un twist con algún cítrico dentro del líquido. Decorar con una rodaja de limón.

Torres 10 Lime

Ingredientes:

45 ml. de Torres 10

30 ml. de jarabe natural

30 ml. de jugo de limón

Hojas de hierbabuena

Hielo

Agua mineral

Preparación: Agregar las hojas de hierbabuena al vaso collins y presionar sin romperlas. Llenar el vaso de hielo picado. Agregar jugo de limón, jarabe natural y Torres 10. Rellenar con agua mineral y mezclar todos los ingredientes. Decorar con una rodaja de limón y hierbabuena.

Torres 10 Fire

Ingredientes:

45 ml. de Torres 10

Hielo

20 ml. de licor de chile rojo

30 ml. de jarabe natural

30 ml. de jugo de limón

Preparación: Agregar hielo al shaker, añadir Torres 10, licor de chile rojo, jarabe natural y jugo de limón natural. Agitar rápido el shaker y servir en copa martinera.

Torres 10 Espresso

Ingredientes:

45 ml. de Torres 10

Hielo

20 ml. de licor de café

20 ml. de espresso

10 ml. de jarabe natural

1 pizca de sal

Granos de café

Preparación: Agregar hielo al shaker, Torres 10, licor de café, espresso, jarabe natural y una pizca de sal. Shakear y hacer colado doble. Verter en un vaso old fashion. Decorar con 3 granos de café.

Sobre Juan Torres Master Distillers

Juan Torres Master Distillers es la división dedicada a la elaboración de destilados de la Familia Torres. Sus orígenes se remontan al 1928, cuando Juan Torres Casals, segunda generación, empezó a elaborar brandis añejos criados en roble, suaves y aromáticos, a partir de una selección de los mejores vinos blancos del Penedès (Barcelona). Hoy, con más de noventa años de experiencia como maestros destiladores, perfeccionando día a día el arte de la destilación. Juan Torres Master Distillers sigue buscando la excelencia en cada uno de sus destilados y elabora con delicadeza doce referencias de brandy, pisco, orange liqueur y vermut bajo las marcas Torres Brandy, El Gobernador, Magdala y Casals. A todos ellos, los dota de personalidad y elegancia y encuentra en la coctelería a su mayor aliado para satisfacer las demandas de un nuevo consumidor que persigue la singularidad y calidad en sus momentos