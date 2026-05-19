Martes y Miércoles del campo en Soriana HOY 19 y 20 de mayo 2026: : frutas, verduras y proteínas a precios realmente bajos

Soriana ya puso sobre la mesa las promociones del esperado Martes y Miércoles del Campo, una campaña que cada semana sorprende en los pasillos del supermercado.

Para este 19 y 20 de mayo de 2026, la cadena lanzó descuentos en productos esenciales que van desde frutas y verduras hasta carnes y artículos de despensa.

Entre los productos que más están llamando la atención aparece el mango Ataúlfo, uno de los protagonistas de temporada, junto con la cebolla blanca, el aguacate y distintas variedades de pollo y carne que llegan con rebajas especiales.

Lista de ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras en oferta

Estas son algunas de las promociones más destacadas que los clientes pueden encontrar en tiendas participantes:

Mango Ataúlfo a $24.80 el kilo.

Cebolla blanca a $21.80 el kilo.

Aguacate a $42.80 el kilo.

Manzana Golden o Red en bolsa a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Limón con semilla a $28.80 el kilo.

Uva blanca a $79.80 el kilo.

Durazno Prisco a $79.80 la bolsa de 900 g.

Cilantro a $9.80 el manojo.

Zanahoria a $8.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Chayote sin espinas a $23.80 la pieza con 50 Puntos Soriana Ya.

Nopal entero a $36.80 el kilo.

Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Molida de Res 80/20 a $98.90 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $58.00 el kilo.

Pierna y Muslo de Pollo corte americano congelado a $27.90 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $158.90 el kilo.

Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $173.90 el kilo.

Chuleta ahumada de Cerdo a $109.00 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso congelada a $98.00 el kilo.

Filete de Mojarra de granja a $89.90 el kilo.

Filete de Basa blanco congelado a $64.90 el kilo.

Posta de Basa a $62.90 el kilo.

Camarón coctelero chico congelado a $134.00 el kilo.

Camarón chico sin cabeza a $169.00 el kilo.

Filete de Basa rojo Valley Food Fresh a $52.90 el empaque de 500 g.

Huachinango del Pacífico a $199.00 el kilo.

Las promociones pueden variar dependiendo de la sucursal, pero en distintas regiones del país se reportaron descuentos similares en productos de consumo diario.

Para quienes organizan sus compras semanales, el Martes y Miércoles del Campo de Soriana puede representar un ahorro importante, especialmente en frutas, verduras y proteínas que suelen elevar su precio durante otras temporadas.

El truco está en comparar precios, revisar disponibilidad en sucursales y comprar productos de temporada, como el mango o algunas verduras frescas, que suelen tener descuentos más agresivos.