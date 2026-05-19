Julio Regalado 2026 en Soriana: fechas, ofertas y todo lo que debes saber para ahorrar al máximo

El ansiado regreso de Julio Regalado en Soriana, la campaña de descuentos más popular de México, está a nada de ocurrir y, en La Crónica de Hoy, traemos para ti toda la información que necesitas para no perderte nada de las mejores ofertas.

Soriana volverá a arrancar con sus esperadas promociones durante mayo y podría extenderse durante varias semanas, tal como ocurrió en años anteriores. Diversos reportes señalan que la cadena prepara una nueva edición de su campaña más popular, famosa por sus ofertas de 3x2, 4x2, descuentos directos y promociones bancarias.

Aunque el nombre diga “Julio”, la realidad es que desde hace tiempo las promociones comienzan antes del verano. La estrategia le ha funcionado tan bien a la cadena que hoy es uno de los eventos comerciales más esperados por consumidores que buscan ahorrar en despensa, electrónica, línea blanca, productos de limpieza y hasta artículos para el hogar.

¿Cuándo empieza Julio Regalado 2026 en Soriana?

De acuerdo con información difundida recientemente, Julio Regalado 2026 podría iniciar durante la segunda mitad de mayo, siguiendo el calendario que Soriana ha manejado en ediciones anteriores.

En 2025, la campaña arrancó el 20 de mayo y se mantuvo activa hasta finales de julio, por lo que especialistas y consumidores esperan una dinámica similar este año.

La campaña suele durar cerca de tres meses, algo que le permite a Soriana mantener flujo constante de clientes durante buena parte del verano.

Estas serían las ofertas más buscadas de Julio Regalado 2026

Uno de los grandes atractivos de la campaña es que prácticamente todos los departamentos tienen promociones. Desde alimentos hasta electrodomésticos, el famoso personaje calvo del supermercado vuelve cada año repartiendo descuentos al por mayor.

Las promociones más esperadas suelen incluir:

Promociones 3x2 y 4x2

Las ofertas por volumen son la esencia de Julio Regalado. Productos como papel higiénico, detergentes, refrescos, cereales, café, dulces y artículos de higiene personal suelen entrar en dinámicas de compra múltiple.

Descuentos en línea blanca y electrodomésticos

Pantallas, refrigeradores, lavadoras y electrodomésticos pequeños normalmente forman parte de las promociones estrella, especialmente con pagos a meses sin intereses.

Ofertas en despensa

Aceite, arroz, azúcar, productos enlatados y artículos de marca propia suelen aparecer con descuentos importantes. Muchas familias aprovechan esta temporada para surtir despensa para varias semanas.

Frutas y verduras

La campaña suele combinarse con el tradicional Martes y Miércoles del Campo, donde aparecen descuentos en productos frescos y perecederos.

¿Conviene comprar durante Julio Regalado 2026?

Para muchos consumidores, sí. Especialmente si se planean compras grandes o se busca aprovechar promociones bancarias.

Expertos recomiendan comparar precios antes de comprar, revisar vigencias de ofertas y evitar compras impulsivas únicamente por el efecto del “lleve más”. Aun así, la campaña suele ofrecer oportunidades reales de ahorro en productos de consumo frecuente.