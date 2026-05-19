El IPN proyectará gratis Super Mario Bros, La película: Fecha, lugar y horario del Picnic Nocturno Con motivo de la llamada “Fiesta Politécnica”, el IPN estará proyectando Super Mario Bros, La película; conoce todos los detalles (@IPN_Cultura)

Como parte de las celebraciones del Día del Politécnico, el IPN estará proyectando “Super Mario Bros: La película” de manera completamente gratuita en un picnic nocturno; conoce los detalles.

El Día del Politécnico se festeja cada 21 de mayo, en donde se conmemora la fundación del Instituto Politécnico Nacional y, en esta ocasión, para celebrar esta festividad, el IPN creó la “Fiesta Politécnica”, donde, entre otras actividades, se realizará un picnic nocturno en donde se proyectará “Super Mario Bros: La película”.

Pícnic Nocturno del IPN: ¿Cuándo y a qué hora es la proyección de Super Mario Bros?

La proyección de “Super Mario Bros: La película” al aire libre será este miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas; recuerda que la entrada será gratuita y que podrás llevar cobijas y alimentos como palomitas y bebidas para disfrutar de esta película dirigida a grandes y pequeños.

¿Dónde se llevará a cabo el cine al aire libre del Politécnico?

El Pícnic Nocturno del IPN, donde se proyectará “Super Mario Bros: La película”, se llevará a cabo en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco, ubicado en Av. Wilfrido Massieu s/n esq. Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Recuerda que, al ser de entrada libre, deberás llegar con tiempo si quieres alcanzar un buen lugar.

Además de la proyección de “Super Mario Bros: La película”, el IPN también tiene preparadas otras actividades con motivo de la “Fiesta Politécnica” para celebrar la fundación de esta institución educativa, como eventos de danza y conciertos.

Sin embargo, estas últimas actividades únicamente están dirigidas a la comunidad politécnica, por lo que si formas parte de ella, deberás estar atento a las redes sociales de Cultura IPN, pues ahí se está publicando el calendario de los eventos para la “Fiesta Politécnica”.