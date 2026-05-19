MasterChef México 2026: ¿Quiénes son los jueces en esta temporada? Estrenando un formato 24/7, conoce quiénes son los jueces de MasterChef México y a qué hora empieza (Azteca Uno)

Con el reciente estreno de MasterChef México 2026, el reality apostará por un nuevo formato 24/7, por lo que aquí te decimos quiénes serán los jueces esta temporada y a qué hora empieza.

MasterChef México estrenó su nueva temporada el pasado domingo 17 de mayo y, en esta ocasión, podrás seguir a los participantes las 24 horas del día, por lo que podrás presenciar sus diferentes facetas dentro de un ambiente de alta presión como lo es MasterChef.

¿Quiénes son los jueces de MasterChef México 2026?

Para esta nueva temporada de MasterChef México 24/7, los encargados de juzgar cada platillo que los participantes cocinen serán Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

Adrián Herrera, quien se ha distinguido en cada temporada de MasterChef México como un juez estricto, es un escritor y columnista, además de tener restaurantes de cocina mexicana; esta temporada será su decimotercera participación en el reality.

Por su parte, Zahie Téllez, originaria de Mazatlán, Sinaloa, es una chef reconocida en México, principalmente por sus anteriores participaciones en MasterChef como jueza; estudió en el Instituto Gastronómico Letty Gordon y se ha especializado en cocina italiana.

Mientras que Poncho Cadena, originario de Sonora, se incorporará a MasterChef México por cuarta ocasión, siendo uno de los jueces más nuevos del reality. Además, como parte de su trayectoria profesional, tiene restaurantes en Baja California Sur y Jalisco.

Horario y dónde ver MasterChef México 2026

Podrás seguir la competencia de MasterChef México 2026 de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas, mientras que los domingos comenzará desde las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en Azteca Uno, o bien desde su página web.

Por otra parte, podrás seguir el nuevo formato 24/7 a través de la plataforma Disney+, o en las redes sociales de MasterChef México, donde publican los momentos más relevantes de esta competencia.