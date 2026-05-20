¡BTS vuelve a México... en cines! Cinemex y Cinépolis transmitirán el concierto de Busan

Concierto de BTS en Busan BTS regresará a Corea del Sur para celebrar su aniversario en el icónico Busan Asiad Main Stadium; el concierto especial será transmitido en México por Cinemex y Cinépolis.

El ansiado regreso de la agrupación coreana más popular a nivel global, BTS, ha envuelto al mundo en una fiesta constante de bienvenida que los colocó nuevamente en centro de la conversación de las tendencias actuales, por lo que su éxito —principalmente en México— no ha terminado, sino que se refuerza.

La buena nueva más reciente del grupo de k-pop es el anuncio de un concierto especial en Busan, Corea del Sur, cuya fecha coincidirá con el 13º aniversario de BTS; no sólo eso, sino que la distintiva celebración en su país natal tendrá proyección en Cinemex y Cinépolis.

BTS vuelve a Busan para concierto de aniversario

Tras el éxito sin precedentes de la gira internacional World Tour ‘Arirang’, que marcó el triunfal retorno de la agrupación surcoreana tras una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar, BTS viajará a Busan para presentarse en el imponente Estadio Principal Asiad de la ciudad.

El emotivo regreso tiene dos elementos que elevan la emoción de sus fieles ARMY alrededor del mundo, ya que se trata de un espectáculos que se llevará a cabo el sábado 13 de junio de 2026, fecha en la que el grupo cumplirá trece años desde su creación en el 2013.

A la vez, el Busan Asiad Main Stadium representa un escenario especial al tratarse del último lugar en el que se presentaron como grupo completo antes del hiatus que implementaron cuando los miembros comenzaron a cumplir su deber civil en el servicio militar surcoreano.

Concierto Busan de BTS en Cinépolis y Cinemex: ¿cuándo es la preventa?

El especial concierto llegará hasta México y será proyectado tanto por Cinemex y Cinépolis, las dos cadenas de cine líderes en el país.

De acuerdo con el anuncio, la proyección del concierto será en vivo, por lo que existirá una función única para el sábado 13 de junio, ya que dicho espectáculo forma parte del FESTA 2026 —evento anual en el que la agrupación y ARMY celebran el aniversario de debut— y se transmitirá simultáneamente a nivel internacional.

El histórico viaje continúa. BTS regresa al icónico Busan Asiad Main Stadium para un monumental concierto de regreso a casa.



Transmitido en vivo a cines de todo el mundo el sábado 13 de junio.



Boletos a la venta el jueves 28 de mayo. #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIVEVIEWING pic.twitter.com/NJnwrvoQbf — Cinemex (@Cinemex) May 20, 2026

La preventa para los boletos de este especial evento será el jueves 28 de mayo a las 13:00 horas, según lo marca el sitio oficial del concierto en vivo; puedes acceder al enlace para recibir actualizaciones sobre el evento.