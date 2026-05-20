Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 20 de mayo 2026: ofertas en frutas, verduras y carnes que sí te ayudan a ahorrar

El famoso Miércoles de Plaza volvió a aparecer en los pasillos de La Comer y Fresko para este 20 de mayo de 2026, donde se lanzaron promociones en productos frescos que se han convertido en los más buscados por las familias mexicanas cuando toca surtir el mandado.

Las ofertas abarcan desde frutas y verduras hasta carnes y mariscos, así que quienes estaban esperando el momento exacto para surtir su despensa, ese puede ser hoy mismo.

Las mejores ofertas del Miércoles de Plaza HOY 20 de mayo 2026

Frutas y verduras

Pepino desde 16.90 pesos el kilo

desde 16.90 pesos el kilo Melón chino desde 16.90 pesos el kilo

desde 16.90 pesos el kilo Piña miel alrededor de 19.90 pesos el kilo

alrededor de 19.90 pesos el kilo Tomate verde desde 19.90 pesos el kilo

desde 19.90 pesos el kilo Sandía Charleston desde 10.90 pesos el kilo

desde 10.90 pesos el kilo Naranja Valencia cerca de 19.90 pesos el kilo

cerca de 19.90 pesos el kilo Mango Ataúlfo desde 29.90 pesos el kilo

desde 29.90 pesos el kilo Aguacate Hass con descuentos especiales en sucursales participantes

con descuentos especiales en sucursales participantes Cebolla blanca con precio rebajado durante la jornada

Carnes y pescados también entran al juego

Molida de res 80/20 con precio especial

con precio especial Costilla de cerdo con descuento por kilo

con descuento por kilo Filete de salmón en promoción

en promoción Camarón mediano con rebaja en tiendas participantes

Aunque los precios pueden variar dependiendo de la sucursal, las promociones en proteínas suelen convertirse en las primeras que desaparecen durante el día, especialmente en zonas donde el Miércoles de Plaza ya es prácticamente una tradición de media semana.

Tips para aprovechar mejor las ofertas de La Comer y Fresko

Si quieres que el ahorro realmente se note, hay algunos trucos que muchas personas ya aplican cada semana:

Ir temprano para encontrar productos frescos y evitar anaqueles vacíos

Comparar precios entre sucursales cercanas

Priorizar frutas y verduras de temporada

Revisar promociones combinadas en carnes y lácteos

Llevar lista para evitar compras impulsivas

Mientras otras cadenas pelean por atraer clientes con promociones temporales, La Comer y Fresko siguen fortaleciendo el fenómeno del Miércoles de Plaza, un día obligatorio para quienes buscan ahorrar en el súper sin renunciar a productos frescos y de buena calidad.