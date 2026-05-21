Cruz Azul vs Pumas HOY 21 de mayo: dónde ver GRATIS y a qué hora es la Final de Ida del Clausura 2026

Cruz Azul vs Pumas: dónde ver GRATIS y a qué hora es la Final de Ida del Clausura 2026

La Final de Ida del Clausura 2026 enfrenta a dos equipos con historia, aficiones intensas y cuentas pendientes: Cruz Azul y Pumas. El primer capítulo de esta serie se jugará este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Máquina llega con la oportunidad de acercarse a su décima estrella, mientras que los universitarios quieren volver a tocar la gloria después de 15 años lejos del título. En medio del ruido, los memes y la tensión que suele envolver a una final, el futbol mexicano tendrá una batalla capitalina que, luego de 13 años, vuelve a enfrentar a dos entrenadores de origen nacional.

¿Dónde ver GRATIS el Cruz Azul vs Pumas HOY?

El partido de ida entre Cruz Azul y Pumas podrá verse completamente gratis en televisión abierta. La transmisión estará disponible a través de:

Canal 5

TUDN

Vi

¿A qué hora es el partido Cruz Azul vs Pumas?

Fecha: jueves 21 de mayo de 2026

Hora: 20:00 horas tiempo del centro de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Así llegan Cruz Azul y Pumas a la Final

Cruz Azul aterriza en la final tras eliminar a Chivas y Atlas en una liguilla donde mostró pegada y una defensa bastante sólida. Los Cementeros encontraron estabilidad en el cierre del torneo y ahora buscan convertir esa fuerza en campeonato.

Del otro lado, Pumas viene de sobrevivir a series intensas ante América y Pachuca. El equipo universitario avanzó mostrando carácter y aprovechando su posición en la tabla para inclinar la balanza.