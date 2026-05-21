¡No le importó la maldición! Así fue el momento exacto en el que Nathan Silva de Pumas tocó la copa previo a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX

En el futbol hay cábalas que pesan más que toda la fe que se le pueda tener al club de tu preferencia. Una de las más famosas acaba de reaparecer previa a la final Pumas vs Cruz Azul del Clausura de la Liga MX: tocar la copa antes del partido.

Todo comenzó luego de que algunos jugadores universitarios aparecieran cerca del trofeo durante las actividades protocolarias organizadas por la Liga MX. La imagen rápidamente comenzó a circular en redes sociales y encendió las alarmas entre aficionados auriazules, quienes recordaron una larga lista de equipos que terminaron perdiendo el campeonato después de tocar el anhelado trofeo.

Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Entre memes, teorías y comentarios llenos de enojo, donde muchos aficionados comenzaron a preguntarse si la historia volverá a repetirse.

Nooooooooo, la Copa no se toca. 😓 pic.twitter.com/Fwel2ah29o — Daniel Rosas 🎸 (@DanielRosasH) May 21, 2026

¿Qué es la famosa “maldición de la copa”?

La llamada “maldición de tocar la copa” es una creencia popular dentro del futbol en donde el equipo que toca el trofeo antes de ganar la final termina perdiendo el campeonato.

Aunque no existe ninguna base real o deportiva que confirme la teoría, los antecedentes han convertido la superstición en una especie de “peligro” que aparece torneo tras torneo.

Este ritual dicta que los jugadores deben mantenerse alejados del trofeo hasta levantarlo oficialmente como campeones. Algunos futbolistas incluso prefieren ni mirarlo demasiado durante las sesiones fotográficas.

Los equipos que alimentaron la leyenda

La superstición tomó fuerza gracias a varias finales donde el equipo que convivió más con la copa terminó cayendo en el momento decisivo.

Uno de los casos más recordados ocurrió con Cruz Azul, cuando algunos jugadores tocaron el trofeo antes de enfrentar la final y terminaron perdiendo el campeonato en una noche que todavía persigue a La Máquina.

También hay antecedentes internacionales. En torneos europeos y mundiales, varios futbolistas han evitado posar cerca del trofeo justamente para no “salarlos”.

Pumas llega con presión y una afición dividida

Más allá de las cábalas, Pumas enfrenta una final de máxima exigencia. El equipo universitario busca romper una sequía importante y devolverle una alegría grande a su afición.

Sin embargo, la polémica alrededor del trofeo añadió tensión a un entorno que ya estaba cargado de expectativa.

En redes sociales, la discusión se convirtió en tendencia. Algunos seguidores pidieron ignorar el tema y enfocarse en el futbol, mientras otros compartieron imágenes históricas de equipos que supuestamente fueron víctimas de la maldición.