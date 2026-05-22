¿Habrá Oreo de BTS en México? Esto es lo que se sabe del hallazgo viral en Estados Unidos

BTS x Oreo Descubren galletas Oreo temáticas de BTS en el estado de Kentucky, Estados Unidos; las imágenes se han viralizado en redes sociales y ARMY sospecha un lanzamiento global de la colaboración.

BTS estuvo fuera de la industria de la música como grupo completo por casi cuatro años, debido a que sus siete integrantes tuvieron que cumplir con el servicio militar de Corea del Sur; debido a ello, su comeback ‘Arirang’ ha sido uno de los retornos más ansiados del k-pop, rompiendo nuevos récords internacionales y expandiéndose incluso hasta el show del Medio Tiempo para el partido final del Mundial FIFA 2026.

Ante tal éxito, las marcas tampoco se quedan atrás para colaborar con el popular grupo surcoreano, siendo Oreo la buena nueva para ARMY en Estados Unidos —y del mundo— después de que una internauta revelara que halló la colaboración BTS x Oreo en el estado de Kentucky, lo que inmediatamente movilizó a su base de fans para descubrir si el lanzamiento será internacional.

BTS x Oreo: encuentran galletas temáticas en una tiende de Kentucky, Estados Unidos

La usuaria Iterlude_Katie en la red social X, antes Twitter, publicó la tarde del jueves 21 de mayo una serie de fotografías y videos que muestran la colaboración de Oreo con la agrupación de k-pop, después de que su esposo hallara las galletas en una tienda de Walgreens, estado de Kentucky.

Al instante, las galletas temáticas se volvieron virales en la red social y comenzaron a difundirse entre los grupos ARMY, quienes acudieron a la cuenta origen para saber más del tema.

Umm did we know this was happening? 😱 My husband just brought these home after work. @Oreo @BTS_twt you have some explaining to do! 💜 pic.twitter.com/imGY5xvyBo — Katie⁷ 💜 ⟭⟬🎧ᴬᴿᴵᴿᴬᴺᴳ💿⟬⟭ (@Interlude_Katie) May 21, 2026

"Respondiendo preguntas: Mi esposo las compró en una tienda de Walgreens en Kentucky (fuera de Louisville).Estaban en un exhibidor cerca de la caja", escribió la usuaria en la publicación de las nuevas galletas.

Según la información otorgada por la internauta, respaldada por las imágenes del producto, la colaboración BTS x Oreo ofrece un sabor inspirado en el hotteok coreano, al cual describe que “quedaría bien con café” al no ser excesivamente dulce.

¿Cómo son las galletas BTS x Oreo que se viralizaron en redes sociales?

El producto hallado en la tienda de Walgreens incluye 13 galletas de diseños distintos, entre los que destacan símbolos significativos de BTS y ARMY; algunos de ellos son:

BTS.

Logo BTS (chaleco antibalas).

ARMY Bomb (linterna k-pop oficial del grupo).

oficial del grupo). El símbolo de “corazón coreano”.

BTS x Oreo.

BTS + nombres de los integrantes.

Galletas que forman las frases: “Cada giro nos lleva a nosotros”, “Nuestra mayor voz: BTS ARMY”, “Nuestro universo: BTS ARMY”.

Las galletas tienen un color violeta, característico de la agrupación y su base de fans, mientras que el dulce interior de la colaboración está inspirado en el hotteok, popular panqueque dulce de la calle coreana.

De acuerdo con testimonios sobre el postre, su sabor es una irresistible mezcla de texturas y notas dulces: una masa suave y ligeramente frita que abraza un centro de azúcar moreno derretido, canela cálida y el toque crujiente de nueces o semillas hotteok.

¿Las colaboración BTS x Oreo llegará a México?

Hasta el momento, la marca de galletas no ha emitido ningún comunicado oficial que respalde la colaboración hallada en Kentucky, sin embargo, ARMY especula que podría tratarse de un lanzamiento internacional una vez que sea anunciado, por lo que fanáticas y fanáticos en México esperan ansiadamente a que el producto aparezca en las tiendas del país.