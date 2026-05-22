Julio Regalado en Soriana: las ofertas que están arrasando este 22 y 23 de mayo

La temporada de descuentos más famosa de los supermercados en México ya empezó. La campaña de Julio Regalado en Soriana 2026 lanzó nuevas promociones para este viernes 22 y sábado 23 de mayo, justo cuando miles de familias buscan ahorrar en la despensa y aprovechar precios congelados antes de que llegue el cierre de mes.

En redes sociales y grupos de ofertas, usuarios comenzaron a compartir promociones en productos básicos, carnes, bebidas, higiene personal y artículos para el hogar.

Las ofertas más buscadas del viernes 22 y sábado 23 de mayo en Soriana

Entre las promociones más comentadas aparecen descuentos directos, rebajas por volumen y dinámicas de 3x2 o segunda pieza a mitad de precio.

Despensa y productos básicos

Aceites

Arroz

Papel higiénico

Detergentes

Artículos de limpieza

Cereales

Galletas

Café soluble

Productos enlatados

Carnes y refrigerados

Cortes de res

Pollo

Cerdo

Quesos

Yogures

Salchichonería

Bebidas y botanas

Refrescos

Aguas

Jugos

Cervezas

Botanas

Dulces

Papas

Chocolates

Snacks

Recomendaciones para aprovechar las ofertas sin gastar de más

Las promociones pueden ser atractivas, pero también peligrosas para quienes compran por impulso. Expertos en finanzas personales recomiendan hacer una lista previa, comparar precios y enfocarse en productos realmente necesarios.

Revisa promociones por volumen

Compara precios

Aprovecha productos no perecederos

Con estas promociones, Soriana busca consolidar una de las temporadas comerciales más importantes del año. Y aunque faltan semanas para que termine la campaña, todo apunta a que las ofertas seguirán renovándose constantemente para mantener la atención de los consumidores.