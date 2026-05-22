Julio Regalado en Soriana: las ofertas que están arrasando este 22 y 23 de mayo

La temporada de descuentos más famosa de los supermercados en México ya empezó. La campaña de Julio Regalado en Soriana 2026 lanzó nuevas promociones para este viernes 22 y sábado 23 de mayo, justo cuando miles de familias buscan ahorrar en la despensa y aprovechar precios congelados antes de que llegue el cierre de mes.
En redes sociales y grupos de ofertas, usuarios comenzaron a compartir promociones en productos básicos, carnes, bebidas, higiene personal y artículos para el hogar.
Las ofertas más buscadas del viernes 22 y sábado 23 de mayo en Soriana
Entre las promociones más comentadas aparecen descuentos directos, rebajas por volumen y dinámicas de 3x2 o segunda pieza a mitad de precio.
Despensa y productos básicos
- Aceites
- Arroz
- Papel higiénico
- Detergentes
- Artículos de limpieza
- Cereales
- Galletas
- Café soluble
- Productos enlatados
Carnes y refrigerados
- Cortes de res
- Pollo
- Cerdo
- Quesos
- Yogures
- Salchichonería
Bebidas y botanas
- Refrescos
- Aguas
- Jugos
- Cervezas
- Botanas
- Dulces
- Papas
- Chocolates
- Snacks
Recomendaciones para aprovechar las ofertas sin gastar de más
Las promociones pueden ser atractivas, pero también peligrosas para quienes compran por impulso. Expertos en finanzas personales recomiendan hacer una lista previa, comparar precios y enfocarse en productos realmente necesarios.
- Revisa promociones por volumen
- Compara precios
- Aprovecha productos no perecederos
Con estas promociones, Soriana busca consolidar una de las temporadas comerciales más importantes del año. Y aunque faltan semanas para que termine la campaña, todo apunta a que las ofertas seguirán renovándose constantemente para mantener la atención de los consumidores.