México 86: estos son los cines de CDMX y las funciones donde se presentará la película de Netflix a partir de este viernes 22 de mayo

México 86 La película protagonizada por Diego Luna, que narrará la audaz hazaña de Martín de la Torre para traer el Mundial 1986 a México, se proyectará en cines a partir de este viernes.

México 86 llegará a la plataforma de streaming Netflix el 5 de junio, una semana antes de que el Mundial de Futbol 2026 arranque en la capital del país; el filme es una comedia y sátira que narra las tácticas —poco convencionales— que el personaje ficticio, Martín de la Torre, realizó para asegurar que México se convirtiera en la sede de la Copa del Mundo por segunda ocasión.

Sin embargo, la película protagonizada por Diego Luna y Karla Souza tendrá su paso por los cines del país, ya que se anunciaron funciones previas a su estreno por streaming.

¿Cuándo se estrenará México 86 en cines de CDMX?

¡Excelentes noticias! En un momento en el que la emoción mundialista está al tope mientras la inauguración se acerca y la afición del futbol mexicano enfrenta la gran final de la Liga MX, el filme sobre el Mundial 1986 en México llegó a los cines este viernes 22 de mayo, ¡así es, las funciones están disponibles!

La cinta está dirigida por el mexicano Gabriel Ripstein (Busco novio para mi mujer), y reúne a un elenco icónico de la industria mexicana:

Diego Luna: Martín de la Torre.

Karla Souza: Susana Gómez-Mont.

Daniel Giménez Cacho: Emilio Azcárraga.

Memo Villegas: Hugo Sánchez.

No obstante, esta sátira irá más allá de la cancha y los goles, centrándose en los intereses políticos y las intrigas institucionales de los altos mandos del deporte.

Lista de cines en CDMX con funciones para México 86 de Netflix

El periodo de proyección del filme en la pantalla grande será limitado, una o dos semanas máximo previo a su estreno en la plataforma Netflix, por lo que deberás revisar la cartelera de los cines confirmados; éstos son:

Cineteca Nacional de las Artes.

Cineteca Nacional Chapultepec.

Cine Tonalá.

La Casa del Cine.

Cinemanía.

Cinemas XTC.

Cine+ Rkreo.

CineSpot Tláhuac.

Cinetop Azcapotzalco.

Cine Linterna Mágica.

Autocinema Coyote Insurgentes.

En la Cineteca Nacional de las Artes, las funciones de este viernes comienzan a partir de las 14:00 horas de la tarde, con más proyecciones programas a las 16:00-20:00 horas.

Por lo tanto, si deseas seguir alimentando tu emoción mundialista y la pasión por el futbol mexicano, una visita a estos cines independientes para ver México 86 en pantalla grande podría ser la actividad perfecta.