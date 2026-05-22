¿Se arrepintió de lo que dijo? El Xokas responde tras la polémica por sus comentarios sobre Chile y pueblos originarios de América

El Xokas desata polémica en línea El streamer español hizo comentarios acerca de los pueblos indígenas y la conquista española que resultaron controversiales (The Wild Project en YouTube)

El YouTuber y streamer conocido como El Xokas ganó notoriedad en línea tras una serie de comentarios que hizo en el podcast The Wild Project sobre los pueblos originarios de América. Tras recibir varios mensajes de odio, el YouTuber respondió en otro video.

¿Quién es el Xokas?

Joaquín Domínguez Portela, conocido como El Xokas en sus plataformas digitales, es un creador de contenido español. Obtuvo fama jugando videojuegos como League of Legends y World of Warcraft en plataformas como YouTube y Twitch. Se le conoce por su actitud transgresiva y completa honestidad.

Cuenta hoy en día con casi tres millones de suscriptores y ha colaborado con otras celebridades de internet como El Rubius e Ibai Llanos. Su contenido se ha expandido para incluir video blogs de viajes y comida, así como también contenido de reacción.

¿Qué dijo El Xokas sobre los pueblos originarios en América Latina?

En el podcast The Wild Project, presentado por Jordi Wild, el YouTuber gallego discutió varios temas, como su relación de pareja y una pelea con otro streamer llamado IlloJuan que fue cancelada. En la conversación surgió el tema de la conquista de América, tema que el streamer discutió acaloradamente.

Los comentarios aluden a que, según El Xokas, gracias a España los países hispanoamericanos evadimos el genocidio que sufrieron las tribus del territorio conquistado por los ingleses. Dijo que por lo mismo los países conquistados por España «comparten una puta lengua y tienen universidades». Afirmó que «en trescientos años les avanzamos mil quinientos» y que lo que había en América eran «tribus». Tras una réplica del anfitrión en la cual mencionó que muchos de los habitantes nativos tenían civilizaciones con estructura, el streamer comentó que eran «muy subdesarrolados». Luego reiteró que los pueblos de América estaban mil años detrás del progreso español y que gracias a la conquista los indígenas se convirtieron en «gente muy competente»

La transmisión del episodio en que se hicieron los comentarios se llevó a cabo el 19 de mayo, pero los estos no han cesado de generar polémica en las redes.

Xokas se pronuncia sobre el clip que se viralizo por ciertas palabras que dijo en el podcast de Jordi Wild "The Wild Proyect sobre Latinoamérica", y nos dice lo siguiente: pic.twitter.com/8rPmehYILu — NextClipDaniel (@NextClipDaniel) May 22, 2026

¿Cuál fue la respuesta de El Xokas a la reacción que se desató en línea?

En un video que se ha difundido en redes, el gallego afirma haber recibido insultos y deseos de muerte, especialmente provenientes de chilenos. Culpa a la denominada leyenda negra por la reacción que las personas han tenido a los comentarios. Aclaró que él no odia a nadie de los países hispanoamericanos y destacó las donaciones que ha hecho para ayudar a personas de Santiago de Chile en momentos de crisis. «Si yo os odiase no haría ese tipo de cosas», dice el streamer. También asegura que si fuera xenófobo no habría visitado Colombia.

¿Qué es la leyenda negra de la que habla El Xokas?

La leyenda negra a la que refiere el streamer es una tendencia historiográfica que data a los tiempos del Imperio Español. Otros países coloniales pintaron una imagen desfavorable de España, destacando en particular los abusos cometido por el país ibérico en tierras de América.

En años recientes, se ha discutido la influencia que esta leyenda a tenido en países hispanoamericanos. Críticos de la llamada leyenda negra afirman que los actos de violencia cometido por los españoles durante la conquista han sido exagerados y propagados por América Latina para justificar un odio a España. Otras personas a su vez replican que no se trata de un odio ni de fomentar la culpa, pero que los abusos del país colonial en territorio americano están bien documentados y deben ser reconocidos.