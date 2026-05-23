Resultados del Chispazo hoy 23 de mayo de 2026: números ganadores y premios del sorteo sabatino

La tarde de este del sábado llegó cargada de expectativa para miles de jugadores que siguieron el sorteo del Chispazo, uno de los juegos más populares de la Lotería Nacional en México. Como cada día, cientos de personas revisaron boleto en mano con la esperanza de llevarse uno de los premios más buscados del fin de semana.

El sorteo de este 23 de mayo de 2026 volvió a levantar los nervios de quienes prueban suerte con combinaciones rápidas y premios que pueden cambiar la vida de alguien en cuestión de segundos.

Resultados del Chispazo Clásico hoy sábado 23 de mayo de 2026

Los números ganadores del Chispazo Clásico fueron los siguientes: sorteo 12023

01-03-07-16-27

Quienes lograron acertar la combinación completa podrán reclamar el premio mayor correspondiente al sorteo de esta noche.

Ya puedes consultar los resultados de los sorteos de las tres 🤩#TrisDeLasTres No. 36064 → ✨ 9-9-0-8-9 ✨

Multiplicador: SÍ ✅ NO ❌#ChispazoDeLasTres No. 12023 → ⭐01-03-07-16-27⭐

¡Que la suerte siga acompañándote! 🍀🤞🏽 pic.twitter.com/a7U0KHGYzn — Lotería Nacional (@lotenal) May 23, 2026

Resultados del Chispazo de las Tres hoy 23 de mayo de 2026

En el caso del Chispazo de las Tres, la combinación ganadora quedó integrada por estos números:

POR CONFIRMAR A LAS 9:00 PM

La dinámica de este juego sigue conquistando jugadores por su rapidez y porque permite participar diariamente con apuestas accesibles y premios acumulados.

¿Cómo se juega el Chispazo?

El Chispazo es uno de los sorteos electrónicos más conocidos en México. El objetivo es elegir cinco números de un total de 28 posibles. Mientras más coincidencias tenga el jugador con la combinación ganadora, mayor será el premio obtenido.

Actualmente existen dos modalidades principales:

Chispazo Clásico

Se realiza por las noches y suele concentrar buena parte de las apuestas del día. Es el sorteo tradicional que millones de personas siguen constantemente.

Chispazo de las Tres

Este sorteo ocurre más temprano y funciona bajo la misma mecánica. Muchos jugadores participan en ambas versiones para aumentar sus posibilidades.