Sueños Music Festival 2026: dónde ver EN VIVO el festival con Fuerza Regida, J Balvin, Kali Uchis y más

La música latina sigue conquistando escenarios gigantes a nivel mundial y ahora el turno es del Sueños Music Festival 2026, un evento que en pocas ediciones pasó de ser una apuesta a un auténtico volcán capaz de reunir a miles de personas en Chicago.

Este año, el festival llegará con un line up que reune a figuras como Fuerza Regida, J Balvin y Kali Uchis, quienes estarán encabezando un cartel con corridos tumbados, reggaetón, trap latino y sonidos alternativos que dominan las plataformas de streaming.

El evento se realizará en Grant Park, uno de los espacios más emblemáticos de Chicago, y promete dos días de fiesta. Además de los conciertos, el festival incluirá experiencias gastronómicas, mercancía oficial y zonas interactivas para los asistentes.

Dónde ver EN VIVO el Sueños Music Festival 2026

Para quienes no podrán viajar a Estados Unidos, la buena noticia es que el Sueños Music Festival 2026 contará con transmisión de parte de Amazon Music a partir de las 2:00 pm hora de Ciudad de México. Sintonízalo en:

App Amazon Music

Prime Video

Twitch

Fire TV

Los organizadores adelantaron que habrá cobertura especial de los escenarios principales, entrevistas y contenido exclusivo detrás de cámaras. Por ello, fans de México podrán seguir de cerca los shows de artistas como Fuerza Regida, Peso Pluma, J Balvin y Kali Uchis sin salir de casa.