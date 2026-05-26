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Bodega Aurrera lanzó nuevos descuentos en frutas, verduras y productos básicos con precios que ya comenzaron a moverse entre consumidores que buscan ahorrar antes de cerrar mayo

Tianguis Mamá Lucha en Bodega Aurrera: las ofertas del 28 de mayo 2026 que están salvando la despensa

Por Areli Méndez C.
Tianguis Mamá Lucha en Bodega Aurrera: las ofertas del 28 de mayo 2026 que están salvando la despensa
Tianguis Mamá Lucha en Bodega Aurrera: las ofertas del 28 de mayo 2026 que están salvando la despensa

El Tianguis Mamá Lucha de Bodega Aurrera volvió a convertirse en una de las promociones más buscadas por los consumidores mexicanos.

Para este 28 de mayo de 2026, la cadena lanzó descuentos especiales en frutas, verduras y productos frescos, apostando por precios bajos en alimentos que forman parte de la canasta básica y de las comidas más comunes en miles de hogares.

En plena temporada de calor y con el gasto familiar presionado por el cierre de mayo, productos como sandía, plátano, jitomate, cebolla y aguacate Hass comenzaron a ganar protagonismo dentro de las promociones de la semana.

Las mejores ofertas del Tianguis Mamá Lucha al 28 de mayo 2026

Frutas y verduras baratas en Bodega Aurrerá

Las frutas tropicales dominaron esta edición del Tianguis Mamá Lucha, especialmente por la alta demanda de productos frescos para aguas, licuados y snacks rápidos.

En la sección de verduras también aparecieron descuentos importantes en ingredientes esenciales de la cocina mexicana.

Estas son algunas promociones destacadas:

  • Aguacate Hass a $32.50 la malla.
  • Cebolla blanca a $24.00 la malla.
  • Nopales a $42.90 el kilo.
  • Sandía a $15.00 el kilo.
  • Limón agrio a $35.00 la malla.
  • Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo.
  • Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.
  • Manzana Pink en bolsa a $53.00 el kilo.
  • Manzana Gala en bolsa a $53.00 el kilo.
  • Manzana Red Delicious en bolsa a $38.90 el kilo.
  • Tomate verde a $42.90 la malla.
  • Aguacate Hass a $55.00 el kilo.
  • Cebolla blanca a $25.00 el kilo.
  • Jitomate Saladet a $55.00 el kilo.
  • Cebolla morada a $40.00 el kilo.
  • Pepino a $22.00 el kilo.
  • Jícama a $30.00 el kilo.
  • Papa blanca a $59.00 el kilo.
  • Jitomate Bola a $38.90 el kilo.
  • Limón agrio a $22.00 el kilo.
  • Limón sin semilla a $40.00 el kilo.
  • Naranja a $30.00 el kilo.
  • Toronja a $29.00 el kilo.
  • Mandarina a $35.00 el kilo.
  • Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo.
  • Manzana Gala a $58.00 el kilo.
  • Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo.
  • Pera Bosc a $35.00 el kilo.
  • Pera de Anjou a $48.00 el kilo.
  • Mamey a $48.00 el kilo.
  • Kiwi a $89.00 el kilo.
  • Nectarina a $89.00 el kilo.
  • Durazno a $89.00 el kilo.
  • Papaya a $41.90 el kilo.
  • Melón Chino a $25.00 el kilo.
  • Piña Miel a $20.00 el kilo.
  • Mango Paraíso a $28.00 el kilo.
  • Guayaba a $50.00 el kilo.
  • Plátano Dominico a $42.90 el kilo.
  • Plátano Chiapas a $21.00 el kilo.
  • Chile Serrano a $84.00 el kilo.
  • Chile Cuaresmeño a $29.00 el kilo.
  • Chile Poblano a $114.00 el kilo.
  • Brócoli a $62.00 el kilo.
  • Ejotes a $64.00 el kilo.
  • Zanahoria a $19.00 el kilo.
  • Betabel a $38.50 el kilo.
  • Lechuga Romana a $22.00 la pieza.
  • Apio a $38.90 el kilo.
  • Perejil a $10.00 el manojo.
  • Epazote a $16.90 el manojo.
  • Verdolaga a $49.90 el kilo.
  • Acelga a $12.90 el manojo.
  • Espinaca a $13.90 el manojo.
  • Cilantro a $12.90 el manojo.
  • Uva roja a $98.00 el kilo.
  • Uva verde a $118.00 el kilo.
  • Chayote a $38.90 el kilo.
  • Elote blanco a $14.50 la pieza.

Carnes, pollos y pescados

  • Milanesa de pechuga de pollo: $179.00 por kilo.
  • Pechuga de pollo sin piel: $169.00 por kilo.
  • Pechuga de pollo con piel: $149.00 por kilo.
  • Pollo entero fresco: $39.00 por kilo.
  • Muslo de pollo Just Bare: $54.00 el empaque de 540 g.
  • Pechuga de pollo Just Bare deshuesada y sin piel: $94.00 el empaque de 540 g.
  • Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 por kilo.
  • Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 por kilo.
  • Bistec de res: $256.00 por kilo.
  • Camarón coctelero: $188.00 por kilo.
  • Barrita de surimi: $144.00 por kilo.

Consejos para ahorrar más en Bodega Aurrera

Si la idea es salir del súper sin sentir que la cartera sufrió un terremoto financiero, estos consejos ayudan bastante:

  • Llega temprano para alcanzar todo lo que necesitas
  • Comprar frutas y verduras de temporada
  • Comparar precios por kilo antes de elegir presentación
  • Revisar disponibilidad desde temprano
  • Hacer una lista antes de entrar a la tienda
  • Evitar compras impulsivas fuera de la despensa básica
  • Aprovechar productos frescos para preparar comidas de varios días

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