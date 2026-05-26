Tianguis Mamá Lucha en Bodega Aurrera: las ofertas del 28 de mayo 2026 que están salvando la despensa

El Tianguis Mamá Lucha de Bodega Aurrera volvió a convertirse en una de las promociones más buscadas por los consumidores mexicanos.
Para este 28 de mayo de 2026, la cadena lanzó descuentos especiales en frutas, verduras y productos frescos, apostando por precios bajos en alimentos que forman parte de la canasta básica y de las comidas más comunes en miles de hogares.
En plena temporada de calor y con el gasto familiar presionado por el cierre de mayo, productos como sandía, plátano, jitomate, cebolla y aguacate Hass comenzaron a ganar protagonismo dentro de las promociones de la semana.
Las mejores ofertas del Tianguis Mamá Lucha al 28 de mayo 2026
Frutas y verduras baratas en Bodega Aurrerá
Las frutas tropicales dominaron esta edición del Tianguis Mamá Lucha, especialmente por la alta demanda de productos frescos para aguas, licuados y snacks rápidos.
En la sección de verduras también aparecieron descuentos importantes en ingredientes esenciales de la cocina mexicana.
Estas son algunas promociones destacadas:
- Aguacate Hass a $32.50 la malla.
- Cebolla blanca a $24.00 la malla.
- Nopales a $42.90 el kilo.
- Sandía a $15.00 el kilo.
- Limón agrio a $35.00 la malla.
- Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo.
- Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.
- Manzana Pink en bolsa a $53.00 el kilo.
- Manzana Gala en bolsa a $53.00 el kilo.
- Manzana Red Delicious en bolsa a $38.90 el kilo.
- Tomate verde a $42.90 la malla.
- Aguacate Hass a $55.00 el kilo.
- Cebolla blanca a $25.00 el kilo.
- Jitomate Saladet a $55.00 el kilo.
- Cebolla morada a $40.00 el kilo.
- Pepino a $22.00 el kilo.
- Jícama a $30.00 el kilo.
- Papa blanca a $59.00 el kilo.
- Jitomate Bola a $38.90 el kilo.
- Limón agrio a $22.00 el kilo.
- Limón sin semilla a $40.00 el kilo.
- Naranja a $30.00 el kilo.
- Toronja a $29.00 el kilo.
- Mandarina a $35.00 el kilo.
- Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo.
- Manzana Gala a $58.00 el kilo.
- Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo.
- Pera Bosc a $35.00 el kilo.
- Pera de Anjou a $48.00 el kilo.
- Mamey a $48.00 el kilo.
- Kiwi a $89.00 el kilo.
- Nectarina a $89.00 el kilo.
- Durazno a $89.00 el kilo.
- Papaya a $41.90 el kilo.
- Melón Chino a $25.00 el kilo.
- Piña Miel a $20.00 el kilo.
- Mango Paraíso a $28.00 el kilo.
- Guayaba a $50.00 el kilo.
- Plátano Dominico a $42.90 el kilo.
- Plátano Chiapas a $21.00 el kilo.
- Chile Serrano a $84.00 el kilo.
- Chile Cuaresmeño a $29.00 el kilo.
- Chile Poblano a $114.00 el kilo.
- Brócoli a $62.00 el kilo.
- Ejotes a $64.00 el kilo.
- Zanahoria a $19.00 el kilo.
- Betabel a $38.50 el kilo.
- Lechuga Romana a $22.00 la pieza.
- Apio a $38.90 el kilo.
- Perejil a $10.00 el manojo.
- Epazote a $16.90 el manojo.
- Verdolaga a $49.90 el kilo.
- Acelga a $12.90 el manojo.
- Espinaca a $13.90 el manojo.
- Cilantro a $12.90 el manojo.
- Uva roja a $98.00 el kilo.
- Uva verde a $118.00 el kilo.
- Chayote a $38.90 el kilo.
- Elote blanco a $14.50 la pieza.
Carnes, pollos y pescados
- Milanesa de pechuga de pollo: $179.00 por kilo.
- Pechuga de pollo sin piel: $169.00 por kilo.
- Pechuga de pollo con piel: $149.00 por kilo.
- Pollo entero fresco: $39.00 por kilo.
- Muslo de pollo Just Bare: $54.00 el empaque de 540 g.
- Pechuga de pollo Just Bare deshuesada y sin piel: $94.00 el empaque de 540 g.
- Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 por kilo.
- Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 por kilo.
- Bistec de res: $256.00 por kilo.
- Camarón coctelero: $188.00 por kilo.
- Barrita de surimi: $144.00 por kilo.
Consejos para ahorrar más en Bodega Aurrera
Si la idea es salir del súper sin sentir que la cartera sufrió un terremoto financiero, estos consejos ayudan bastante:
- Llega temprano para alcanzar todo lo que necesitas
- Comprar frutas y verduras de temporada
- Comparar precios por kilo antes de elegir presentación
- Revisar disponibilidad desde temprano
- Hacer una lista antes de entrar a la tienda
- Evitar compras impulsivas fuera de la despensa básica
- Aprovechar productos frescos para preparar comidas de varios días