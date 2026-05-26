Tianguis Mamá Lucha en Bodega Aurrera: las ofertas del 28 de mayo 2026 que están salvando la despensa

El Tianguis Mamá Lucha de Bodega Aurrera volvió a convertirse en una de las promociones más buscadas por los consumidores mexicanos.

Para este 28 de mayo de 2026, la cadena lanzó descuentos especiales en frutas, verduras y productos frescos, apostando por precios bajos en alimentos que forman parte de la canasta básica y de las comidas más comunes en miles de hogares.

En plena temporada de calor y con el gasto familiar presionado por el cierre de mayo, productos como sandía, plátano, jitomate, cebolla y aguacate Hass comenzaron a ganar protagonismo dentro de las promociones de la semana.

Las mejores ofertas del Tianguis Mamá Lucha al 28 de mayo 2026

Frutas y verduras baratas en Bodega Aurrerá

Las frutas tropicales dominaron esta edición del Tianguis Mamá Lucha, especialmente por la alta demanda de productos frescos para aguas, licuados y snacks rápidos.

En la sección de verduras también aparecieron descuentos importantes en ingredientes esenciales de la cocina mexicana.

Estas son algunas promociones destacadas:

Aguacate Hass a $32.50 la malla.

Cebolla blanca a $24.00 la malla.

Nopales a $42.90 el kilo.

Sandía a $15.00 el kilo.

Limón agrio a $35.00 la malla.

Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo.

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo.

Manzana Pink en bolsa a $53.00 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $53.00 el kilo.

Manzana Red Delicious en bolsa a $38.90 el kilo.

Tomate verde a $42.90 la malla.

Aguacate Hass a $55.00 el kilo.

Cebolla blanca a $25.00 el kilo.

Jitomate Saladet a $55.00 el kilo.

Cebolla morada a $40.00 el kilo.

Pepino a $22.00 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Papa blanca a $59.00 el kilo.

Jitomate Bola a $38.90 el kilo.

Limón agrio a $22.00 el kilo.

Limón sin semilla a $40.00 el kilo.

Naranja a $30.00 el kilo.

Toronja a $29.00 el kilo.

Mandarina a $35.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo.

Manzana Gala a $58.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo.

Pera Bosc a $35.00 el kilo.

Pera de Anjou a $48.00 el kilo.

Mamey a $48.00 el kilo.

Kiwi a $89.00 el kilo.

Nectarina a $89.00 el kilo.

Durazno a $89.00 el kilo.

Papaya a $41.90 el kilo.

Melón Chino a $25.00 el kilo.

Piña Miel a $20.00 el kilo.

Mango Paraíso a $28.00 el kilo.

Guayaba a $50.00 el kilo.

Plátano Dominico a $42.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $21.00 el kilo.

Chile Serrano a $84.00 el kilo.

Chile Cuaresmeño a $29.00 el kilo.

Chile Poblano a $114.00 el kilo.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Ejotes a $64.00 el kilo.

Zanahoria a $19.00 el kilo.

Betabel a $38.50 el kilo.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Apio a $38.90 el kilo.

Perejil a $10.00 el manojo.

Epazote a $16.90 el manojo.

Verdolaga a $49.90 el kilo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $12.90 el manojo.

Uva roja a $98.00 el kilo.

Uva verde a $118.00 el kilo.

Chayote a $38.90 el kilo.

Elote blanco a $14.50 la pieza.

Carnes, pollos y pescados

Milanesa de pechuga de pollo: $179.00 por kilo.

Pechuga de pollo sin piel: $169.00 por kilo.

Pechuga de pollo con piel: $149.00 por kilo.

Pollo entero fresco: $39.00 por kilo.

Muslo de pollo Just Bare: $54.00 el empaque de 540 g.

Pechuga de pollo Just Bare deshuesada y sin piel: $94.00 el empaque de 540 g.

Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 por kilo.

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 por kilo.

Bistec de res: $256.00 por kilo.

Camarón coctelero: $188.00 por kilo.

Barrita de surimi: $144.00 por kilo.

Consejos para ahorrar más en Bodega Aurrera

Si la idea es salir del súper sin sentir que la cartera sufrió un terremoto financiero, estos consejos ayudan bastante: