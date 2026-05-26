¿Cuándo será la próxima Luna Azul en 2026 y cómo podrá verse desde México?

Luna Azul 2026 Aunque su nombre podría sugerirlo, la Luna no cambiará de color. El fenómeno destaca por tratarse de la segunda luna llena en un mismo mes.

El próximo 31 de mayo, seremos testigos de un evento poco común en el terreno de la astronomía. Se trata de la “Luna Azul”, nombrada así a la segunda Luna llena ocurrida en el lapso de un mes.

A la par, este acontecimiento se empalma con la “Microluna”, otro fenómeno que describe a la luna llena más lejana del año. De acuerdo con la aplicación Star Walk, nuestro satélite natural se verá aproximadamente 5.5% más pequeño y hasta 10.5% menos brillante que una Luna llena promedio.

Origen del término “Luna Azul”

Según la Enciclopedia Británica, la definición no viene precisamente del hecho de que pueda apreciarse una luna de color azul. Más bien, el término se originó a partir de la expresión de origen anglosajona “The moon is blue” o “La luna es azul”, para referirse a algo que es imposible de suceder.

Posteriormente, en 1883 tras la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, está expresión se transformó a “Once in a blue moon” o “Una vez en luna azul” para referirse a algo poco común más no imposible, esto derivado de testigos en todo el mundo que afirmaron ver puestas de sol de colores y lunas azules después del estallido.

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver la luna azul desde México?

Se espera que la Luna Azul 2026 pueda ser visible en México a partir de las 19:48 hrs. (tiempo del centro), alcanzando su punto máximo durante la madrugada del 1° de junio.

De acuerdo con Star Walk, este fenómeno no se volverá a repetir hasta el 20 de mayo de 2027 y el 31 de diciembre de 2028.