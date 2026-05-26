Martes de Frescura en Walmart 26 de mayo 2026: las ofertas en frutas, verduras y carnes que están logrando verdaderos ahorros

El Martes de Frescura Walmart volvió a colocarse entre las búsquedas más fuertes de este 26 de mayo de 2026. La cadena activó descuentos especiales en frutas, verduras, carnes y productos frescos tanto en tiendas físicas como en línea, convirtiendo este martes en uno de los días favoritos para quienes buscan ahorrar antes de que termine el mes.

Entre los productos más comentados aparecen el mango Ataúlfo, la sandía roja, el aguacate Hass, la piña miel y el pepino, artículos que prácticamente dominan la cocina mexicana durante la temporada de calor.

Las mejores ofertas del Martes de Frescura Walmart 26 de mayo 2026

Frutas y verduras con descuento en Walmart

Estas son algunas de las ofertas más destacadas:

Mora azul charola 170 g: $44.00

Frambuesa 175 g: $44.00

Zarzamora 170 g: $44.00

Mango ataulfo: $35.00 por kilo

Mandarina clementina Marketside (malla 907 g): $55.00

Elote blanco: $9.90 por pieza

Pepino: $24.90 por kilo

Manzana Pink Lady: $39.00 por kilo

Pera Bosc: $29.00 por kilo

Manzana Envy (bolsa): $39.00

Melón chino: $29.90 por kilo

Coctel Naturalmente Express melón chino: $25.00 por pieza

Aguacate Hass: $57.00 por kilo

Papaya Maradol: $42.90 por kilo

Piña Miel: $23.00 por kilo

Penca de plátano Chiapas: $22.00 por kilo

Lechuga Francesa o Italiana Marketside a $38.00 la pieza.

Pera de Anjou a $39.00 el kilo.

Las carnes también entraron a la batalla del ahorro

Aunque el foco principal suele estar en frutas y verduras, Walmart también soltó descuentos importantes en proteínas y carnes frescas.

Estas son algunas promociones reportadas:

Milanesa de pechuga de pollo: $179.00 por kilo

Pechuga de pollo sin piel: $169.00 por kilo

Molida de res 80/20: $147.00 por kilo

Pechuga de pollo con piel: $149.00 por kilo

Muslo de pollo Just Bare con hueso y piel 540 g: $54.00

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 por kilo

Pierna de cerdo en trozo: $108.00 por kilo

Pechuga de pollo SuKarne deshebrada 300 g: $83.00

Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 por kilo

Bistec de res: $256.00 por kilo

Camarón grande sin cabeza: $299.00 por kilo

Pechuga de pollo con hueso y sin piel: $174.00 por kilo

Arrachera de res SuKarne marinada ligera 600 g: $218.00

Pechuga de pollo Just Bare deshuesada y sin piel 540 g: $94.00

Fajitas de pechuga natural: $149.00 por kilo

Pechuga sin hueso importada: $149.00 por kilo

Molida de cerdo: $109.00 por kilo

Chuleta natural de cerdo: $97.00 por kilo

También se reportaron descuentos en productos preparados y empaquetados de pollo, además de promociones especiales en pescados y mariscos seleccionados, así como la tortilla de maíz en $14.50 por kilo.

Consejos para aprovechar mejor el Martes de Frescura

Si la idea es ahorrar de verdad y no terminar comprando media tienda “porque se veía barato”, estos consejos ayudan bastante: