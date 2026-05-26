Katy Perry estará gratis en la Fenapo en San Luis Potosí: la cantante anunció la fecha con un video Katy Perry se presentará en la Feria Nacional Potosina; conoce la cartelera completa de la Fenapo 2026 (CUARTOSCURO.COM)

Katy Perry dará un concierto gratis en la Feria Nacional Potosina; conoce qué día estará y cuáles son los otros artistas que se presentarán en la Fenapo 2026.

La Feria Nacional Potosina 2026 acaba de anunciar su cartelera oficial y en esta edición reunirá a grandes artistas, tanto nacionales como internacionales, en San Luis Potosí.

La Fenapo 2026 se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto, y durante esas fechas reunirá a artistas para todos los públicos, desde Katy Perry hasta Mötley Crüe; aquí te compartimos todos los detalles sobre este magno evento.

Katy Perry en la Fenapo: ¿Cuándo es el concierto gratis en San Luis Potosí?

Katy Perry se estará presentando en la Fenapo 2026 el próximo 25 de agosto en el Foro completamente gratis; así lo anunció la cantante de “Roar” y “Teenage Dream“, en su cuenta de Instagram.

Fue a través de un video en sus redes sociales que Katy Perry anunció su concierto gratis en la Fenapo 2026, donde señaló que había cumplido con su promesa de volver a tierras mexicanas, y que estaba muy emocionada por el show.

“Estoy realmente emocionada por este anuncio. Les dije que volvería, y ahora lo estoy. 25 de agosto, Fenapo, show gratuito, para todos mis KatyGatos mexicanos. ¡Vamos!"

Asimismo, compartió que el show que daría en la Fenapo 2026 sería completamente nuevo, divertido y que estaba pensando en los fans.

“Estoy tan emocionada, les va a encantar este show, es un show nuevo, súper divertido y realmente solo para ustedes, los fans. Porque yo soy fan de ustedes. Saben que los amo, saben que cumplo mis promesas.”

Cartelera Fenapo 2026: ¿Qué otros artistas se presentan junto a Katy Perry?

Si no te quieres perder a ninguno de los artistas que se estarán presentando en la Fenapo 2026 completamente gratis, aquí te compartimos la cartelera completa: