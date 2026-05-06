Eventos deportivos elevan riesgo de trata; Airbnb y Uber impulsan medidas de prevención para el Mundial 2026

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Airbnb y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) anunciaron el fortalecimiento de su colaboración para prevenir la trata de personas en el sector turístico, mediante el lanzamiento de herramientas dirigidas por primera vez a anfitriones y viajeros. La iniciativa busca reforzar la capacidad de identificación de riesgos y promover conductas seguras en contextos de alta movilidad, como los que generará el torneo internacional.

UNDOC (Cortesía)

El anuncio se realizó en el marco del Foro de Alto Nivel contra la Trata en el Mundial 2026, donde participaron autoridades, empresas, academia y organizaciones civiles con el objetivo de articular esfuerzos frente a los desafíos que implican los eventos masivos. Como parte de esta estrategia, se presentaron materiales prácticos que incluyen guías para detectar señales de alerta, recomendaciones de actuación responsable y contenidos informativos sobre cómo reportar posibles casos.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que contempla capacitación, campañas de sensibilización y coordinación con autoridades, alineadas con la iniciativa global Corazón Azul de la UNODC. El objetivo es que tanto quienes ofrecen alojamiento como quienes viajan cuenten con herramientas accesibles que contribuyan a generar entornos más seguros durante el Mundial.

En paralelo, se presentó la campaña “Mundial Sin Trata”, impulsada por UNODC, la organización civil SINTRATA, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y con el apoyo de Uber. Esta iniciativa busca convertir a actores clave del turismo, la movilidad y la salud en aliados para la detección y denuncia de este delito, promoviendo el uso de la Línea Nacional contra la Trata de Personas.

La campaña, que se implementará a nivel nacional a partir de junio de 2026 y durante el Mundial, pondrá especial énfasis en las ciudades sede y destinos con alta afluencia turística. A través de alianzas multisectoriales, se distribuirán herramientas adaptadas a distintos sectores con el fin de facilitar la identificación de posibles víctimas y fortalecer el reporte ciudadano.

De acuerdo con organismos internacionales, los grandes eventos deportivos pueden incrementar el riesgo de trata de personas, particularmente con fines de explotación sexual y laboral, debido al aumento en la movilidad y la concentración de visitantes. En México, además, se estima que la mayoría de los casos no se reportan, lo que subraya la importancia de fortalecer la información y la participación ciudadana.

Con estas iniciativas, el sector público, privado y social apuesta por transformar el impacto del Mundial en una oportunidad para construir redes de prevención, mejorar la capacidad de respuesta y dejar un legado de protección frente a uno de los delitos más invisibilizados a nivel global.