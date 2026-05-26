¿Perdiste tu racha en Duolingo? Tu historia podría llevarte de viaje gratis si ganas el concurso de la app (Ig: @duolingoespanol)

Nunca antes un error se había convertido en una oportunidad, ¿o sí? Duolingo, la plataforma y aplicación móvil gratuita diseñada para aprender idiomas mediante un sistema de lecciones cortas y dinámicas tipo juego, ha lanzado un concurso que demuestra que sí.

Será tu historia y la capacidad que tengas para contarla la oportunidad de ganar alguno de los viajes valorados entre 3,000 y 10,000 dólares. Aquí todos los detalles.

¿Cómo ganarse un viaje con Duolingo?

Con la finalidad de convertir la tragedia de “Duo, perdí mi racha” en un concurso, Duolingo lanzó una convocatoria para todos aquellos amantes de los idiomas que, por alguna razón —entre más caótica, mejor—, han perdido su racha en los niveles de aprendizaje.

Para participar por alguno de los nueve viajes que Duolingo ofrece, los cuales incluyen vuelo y hospedaje, deberás realizar lo siguiente:

Publicar en Instagram, TikTok, Facebook, X, Threads o YouTube cómo perdiste tu racha. Puede ser mediante video, foto o texto.

Utilizar el hashtag #MiRacha.

Etiquetar a @duolingoespanol.

Mantener tu perfil público para que la publicación pueda ser vista.

De acuerdo con la publicación compartida en el sitio oficial de Duolingo, para participar en el concurso deberá tratarse de una publicación fija, ya sea un post, carrusel o reel, y no una publicación temporal como una historia.

De todas las historias compartidas, las nueve confesiones más originales, traumáticas y/o dignas de “esto me cambió la vida” podrán ganar viajes valorados entre 3,000 y 10,000 dólares. Además, se especifica que los premios incluyen vuelo y hospedaje, y que se trata de viajes reales.

¿Quiénes podrán participar en este concurso de Duolingo para ganar un viaje?

Como mencionamos anteriormente, el concurso de Duolingo para ganar un viaje está dirigido a aquellos usuarios que hayan perdido su racha en la plataforma de aprendizaje de idiomas.

Además, el concurso es válido para residentes de México, Colombia, Argentina, Perú y Chile, mayores de 18 años, que cuenten con un pasaporte vigente para poder viajar.

Los finalistas del concurso serán anunciados el 1 de junio a través de las historias de la cuenta de Instagram de Duolingo en Español.