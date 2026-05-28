App BBVA falla este jueves 28 de mayo: usuarios reportan errores para utilizar

Falla App BBVA jueves 28 de mayo Este jueves 28 de mayo, múltiples usuarios han reportado problemas para poder acceder desde su dispositivo móvil.

Por lo menos no fue en viernes de quincena... Una nueva falla está aquejando a las y los usuarios de BBVA. La aplicación bancaria en los dispositivos móviles así como algunos cajeros han dejado de funcionar en este jueves 28 de mayo, así que no, no es tu internet ni tu celular, es una de esas fallas generales que ocurren cada cuanto.

¿Se cayó BBVA? Usuarios sufren por entrar a su app este jueves 28 de mayo

Un problema recurrente vuelve a aquejar a quienes tienen sus cuentas en el banco de BBVA y es que, una vez más, la aplicación está generando fallas. Múltiples usuarios han reportado a través de sus redes sociales que no han podido revisar sus nóminas, realizar transferencias, ni compras con la tarjeta digital.

De acuerdo con los testimonios, al momento de querer ingresar, aparece un mensaje de error con la leyenda “en este momento no se puede ingresar a la aplicación”. El problema es una cuestión generalizada que no tiene que ver con tu señal de Wi-Fi ni con tu dispositivo celular.

Falla en App BBVA El mensaje de error le aparece a quienes intentan ingresar a sus cuentas desde la aplicación del celular.

Esta situación ha desatado múltiples quejas de las personas usuarias, ya que los deja sin la posibilidad de realizar múltiples movimientos. Al menos, fue antes de la quincena que llegará mañana.

¿Cuándo volverá a funcionar la app de BBVA este jueves 28 de mayo?

Aunque las cuentas oficiales de BBVA en México no han dicho respecto al problema, es común que estos errores sucedan cuando existe una saturación de los servidores, o bien, cuando se les está realizando un servicio de mantenimiento, razón por la que la paciencia y seguir intentando son las mejores opciones para poder realizar tus operaciones.

No obstante, las personas usuarias también se están quejando de que esta situación es un problema recurrente, lo que los pone en una situación de no saber cuándo podrán utilizar su app bancaria, lo que muchas veces ocurre en momentos de apremio.