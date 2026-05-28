BTS concierto en Busan: ARMY señala a Cinemex y Cinépolis de irregularidades en la preventa

Preventa BTS en CInépolis y Cinemex ARMYs se movilizan en redes sociales para señalar irregularidades en la preventa del concierto de BTS (Busan) que será proyectado en cines.

De la misma manera en la que la BTSmanía persiste tras el esperado regreso de la agrupación surcoreana, también lo hacen las complicaciones, ya que fans del grupo han estallado en quejas contra Cinépolis y Cinemex, después de que la preventa para el concierto de aniversario de BTS en Busan presentara irregularidades en el horario y dejara fuera de cartelera a diversos cines de México.

Fieles a la fama que han cimentado por años, cuya visibilidad aumentó tras la visita de BTS al país por la gira World Tour ‘Arirang’, las y los ARMY se movilizaron en redes sociales para exponer los errores de la preventa y solicitar más salas que proyecten el importante evento.

¿Qué pasó en la preventa de Cinépolis y Cinemex para la proyección del concierto de BTS en Busan?

Después de que las cadenas de cine líderes en México anunciaran que proyectarían el concierto de Busan, Corea del Sur —cuya fecha coincidirá con el 13º aniversario de BTS—, la pasión por el grupo de k-pop envolvió nuevamente a la inmensa base de fans que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tienen en el país.

La fecha de la preventa fue programada para este jueves 28 de mayo, con tiempo de inicio proyectado a las 13:00 horas de la tarde, pues coincidiría con la hora habilitada en otras regiones del mundo, además de que la página oficial del evento marcaba dicho horario.

Ya no hay boletos en las pocas salas que abrieron porque siempre empiezan a vender antes pic.twitter.com/iqx2hCHUaj — 𝓥𝓲𝓻𝓲⁷⁼¹🇲🇽 (@myheavenjk) May 28, 2026

Sin embargo, Cinépolis adelantó el horario de preventa y habilitó las salas que proyectarán el concierto alrededor de las 7:00 horas de este jueves, lo que ocasionó que fans ARMY perdieran lugares y las salas se agotaran antes de tiempo.

Por su parte, Cinemex presentó problemas de conexión en su plataforma, ya que diversas cuentas de fans denunciaron que la aplicación no cargaba al momento de entrar a la preventa; esto también ocasionó complicaciones para ARMY, quienes señalaron no alcanzar entrada por la caída del sitio.

¿Se habilitarán más salas en Cinépolis y Cinemex para el concierto de BTS en Busan?

Ante las irregularidades presentadas durante la preventa de las dos cadenas de cine líderes en el país, ARMY comenzó a solicitar que se extendiera el número de salas que proyectarán el concierto de BTS en Busan, con el propósito de que el evento pueda ser visto en toda la República Mexicana al tratarse de una ocasión especial para la agrupación y sus fans.

“Sólo se habilitó una sala. ¿Podrían agregar más, por favor?", pidió una usuaria en redes sociales, mientras otra cuenta ARMY señaló que sólo existía una sucursal en Cancún que proyectaría el concierto, por lo que se unió a la petición de más salas.

Hermosillo, en Sonora, y Ecatepec en el Estado de México se sumaron a la solicitud de más cines y salas para la proyección del concierto de BTS en Busan, sin embargo, Cinépolis respondió que las salas y horarios son los que ya están programados, por lo que no puede haber una extensión de los mismos.

¿Por qué el concierto de BTS en Busan es tan importante?

Tras el éxito sin precedentes de la gira internacional World Tour ‘Arirang’, que marcó el triunfal retorno de la agrupación surcoreana tras una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar, BTS viajará a Busan para presentarse en el imponente Estadio Principal Asiad de la ciudad.

El emotivo regreso tiene dos elementos que elevan la emoción de sus fieles ARMY alrededor del mundo, ya que se trata de un espectáculos que se llevará a cabo el sábado 13 de junio de 2026, fecha en la que el grupo cumplirá trece años desde su creación en el 2013.

A la vez, el Busan Asiad Main Stadium representa un escenario especial al tratarse del último lugar en el que se presentaron como grupo completo antes del hiatus que implementaron cuando los miembros comenzaron a cumplir su deber civil en el servicio militar surcoreano.