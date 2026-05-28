Xtreme Park lanza el “Pase Xtremo” en CDMX: dónde está, qué incluye, cuánto cuesta y qué necesito para visitarlo

Xtreme Park lanza el “Pase Xtremo” en CDMX: dónde está, qué incluye, cuánto cuesta y qupe necesito para visitarlo

Las vacaciones están a nada de comenzar, y en la Ciudad de México ya hay lugares poniendo a la vista de todos lo que se puede convertir en el plan perfecto para escapar del aburrimiento. En medio de una temporada extendida de vacaciones y en donde las familias buscan experiencias completas, accesibles y llenas de actividad física, Xtreme Park lanzar el nuevo “Pase Xtremo”.

Es decir que, por $549 pesos, los visitantes podrán entrar de manera ilimitada a las atracciones participantes durante toda la temporada de verano.

La promoción estará vigente del 25 de mayo al 30 de septiembre de 2026, un periodo que cubre prácticamente todas las vacaciones escolares y varios fines de semana largos.

¿Qué incluye el nuevo Pase Xtremo de Xtreme Park?

Dentro de las actividades disponibles en Xtreme Park, las personas podrán encontrar opciones pensadas tanto para niños como para adolescentes y adultos que buscan liberar energía. Entre las experiencias más llamativas destacan:

Muros para escalar

Trampolines

Tirolesa

Gotcha láser

Garra humana

Circuitos de obstáculos

Áreas de salto y dinámicas interactivas

La idea del parque no solamente gira alrededor de “jugar”, sino de convertir cada visita en una experiencia distinta. De acuerdo con lo compartido por la empresa, durante la temporada también habrá dinámicas especiales, premios y actividades temáticas para mantener fresca la experiencia.

Xtreme Park “Pase Xtremo”

¿Dónde se ubica Xtreme Park?

Xtreme Park Interlomas: Central Interlomas, Blvd. Palmas Hills 1, Villa de las Palmas, 52787 Naucalpan de Juárez, Méx.

Xtreme Park Coacalco: Av. José López Portillo 284, Parque Residencial Coacalco, 55714 San Francisco Coacalco, Méx.

Xtreme Park Nicolás Romero: Av. 16 de Septiembre 63, Hidalgo, 54434 Cdad. Nicolás Romero, Méx.

No dejes pasar la oportunidad de divertirte al máximo y pasar un plan en familia lleno de adrenalina y nuevos retos en CDMX.