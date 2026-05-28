La multa millonaria de Temu en Europa: ¿por qué el sitio es peligroso para usuarios y bebés?

Temu enfrenta una sanción millonaria en Europa. La plataforma china deberá corregir antes de agosto de 2026 las irregularidades detectadas por la Unión Europea. (OLIVIER HOSLET/EFE)

La Unión Europea se encuentra en una batalla legal contra el gigante de las ventas en línea, Temu. Esto después de que la Comisión Europea le impusiera una multa de 200 millones de dólares por poner a la venta supuestos “productos ilegales” que representan un potencial riesgo para los consumidores.

De acuerdo con las autoridades del viejo continente, “La empresa no identificó, analizó ni evaluó con diligencia los riesgos sistémicos de los productos ilegales que se ofrecen en su plataforma”.

La Comisión ha impuesto hoy una multa de 200M€ a Temu en virtud del Reglamento de Servicios Digitales.



La empresa no identificó, analizó ni evaluó con diligencia los riesgos sistémicos de los productos ilegales que se ofrecen en su plataforma.



Más info: https://t.co/wHQlgpsvDW pic.twitter.com/DDB2RKxwWg — Comisión Europea en España (@ComisionEuropea) May 28, 2026

Por otro lado, la empresa china calificó esta sanción como “desproporcionada”, argumentando que han colaborado en todo momento para fortalecer la evaluación de sus productos, así como priorizar la experiencia de compra de los usuarios.

Un pleito legal que se encuentra vigente desde el 2024

Temu se encuentra bajo investigación de la Comisión Europea desde el año 2024. Sostienen que la plataforma incumplió con la ley de servicios digitales (DSA) al no elaborar correctamente el informe de evaluación de riesgos, una norma que tienen que cumplir las empresas anualmente.

Se argumenta que el informe se realizó sin tomar en cuenta la forma en la que operan los algoritmos de la plataforma para recomendar mercancías a los consumidores, lo que propiciaría la “difusión de productos ilegales”.

¿Temu estaría poniendo en riesgo la salud de los usuarios?

Durante el proceso de investigación, también se identificó la comercialización masiva de cargadores que, supuestamente, no lograron superar las pruebas básicas de seguridad, develando el riesgo de quemaduras en los usuarios.

De igual forma, la auditoría realizada por la Unión Europea, mostró preocupación por la alta cantidad de juguetes para bebés que representaban una amenaza para la seguridad, ya que contenían “sustancias químicas que no superan los protocolos de seguridad o suponen un riesgo de asfixia debido a sus piezas desmontables“.

Temu tiene como fecha límite hasta el 28 de agosto de 2026 para hacer las modificaciones pertinentes y presentar un nuevo plan corrigiendo errores.