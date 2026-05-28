Jueves 2x1 de Ticketmaster del 28 de mayo 2026: lista completa de conciertos y eventos en promoción

Jueves 2x1 en Ticketmaster: así puedes aprovechar las ofertas Fotoarte: La Crónica

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 7 de mayo de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 28 de mayo

Conciertos

Camilo Septimo – Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

– Palacio de los Deportes (Ciudad de México) Mau y Ricky – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Usted Señalemelo – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Arath Herce – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) / Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) / Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) HD BAND – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Alizée – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Diego Torres – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Carlos Zaur y Enrique Ramil – El Cantoral (México)

– El Cantoral (México) Jaime Varela – Teatro Metropólitan (México) / Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Teatro Metropólitan (México) / Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Leire Martínez – Teatro Galerías (Zapopan) / Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Galerías (Zapopan) / Teatro Metropólitan (México) Nunca Jamas – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Kooltown La Fiesta de las Galaxias – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Bruses – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Culture Wars – Foro Puebla (México) / Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Puebla (México) / Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Baby Batiz – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Los Meñiques de la Casa – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Angélica María y Enrique Guzmán – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Alex Soto – El Cantoral (México)

– El Cantoral (México) Hadrian – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Metronomy – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Pomme – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Concierto Ensamble 51, Pop Icons: Gaga Mars – Auditorio Luis Elizondo (Monterrey)

– Auditorio Luis Elizondo (Monterrey) Matisse – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Te Vi en un Planetario – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Beatriz Adriana – La Maraka (México)

– La Maraka (México) México suena a Mundial – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Camouflage Big Band – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Majo Cornejo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Finde 20 Años Buscando Ángeles – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Iseo & Dodosound – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Los Ángeles Negros – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) La Texana – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Carlos Vives – Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Parcels – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) ZAYN – Arena V.F.G. (Tlajomulco de Zúñiga) / Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Arena V.F.G. (Tlajomulco de Zúñiga) / Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Nicho Hinojosa – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / La Maraka (México) Sebastián Yatra – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) La Castañeda – La Maraka (México)

– La Maraka (México) La Caravana del Amor – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Julieta Venegas – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) BOHEMIA – El Cantoral (México)

– El Cantoral (México) Shenel Johns – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Los Tigres del Norte – Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) San Francisco Disco Band – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Kalimba – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Michelle Delu – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) AOT The Last Concert – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Enrique Guzmán – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Morgan Romero – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Barimu – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Cross Road: The Bon Jovi live experience – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tex Tex – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Esto Sí es Despecho: Myriam - Natalia Sosa- Aranza - Sheyla – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Amigos Invisibles – La Maraka (México)

– La Maraka (México) La Onda Vaselina – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Fernando Delgadillo – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Porfi Baloa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Regina Orozco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Raul Di Blasio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Carnival of KISS – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Beach Weather – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Glenn Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Espinoza Paz – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Victor Garcia – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Laureano Brizuela – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Prisma.... 40 años – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Mario Aguilar – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Santa Cecilia – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Whiplash – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Denisse de Kalafe – La Maraka (México)

– La Maraka (México) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Nicho Hinojosa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Francisco Céspedes – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Fernando Delgadillo y Alejandro Filio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)

Teatro

Argan – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes (México)

– Teatro de los Insurgentes (México) Las Hermanas Vals (Falsedad) – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) El diario de un loco – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Prisma – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) Afterglow – Teatro Milán / Teatro Virginia Fábregas / Teatro Galerías

– Teatro Milán / Teatro Virginia Fábregas / Teatro Galerías El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Por la Punta de la Nariz – Teatro Ofelia (México)

– Teatro Ofelia (México) Matilda El Musical – Centro Cultural Teatro I (México)

– Centro Cultural Teatro I (México) Ballet De Monterrey – Auditorio Luis Elizondo (Monterrey)

– Auditorio Luis Elizondo (Monterrey) Honores a la bandera – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Orquesta Sinfónica Nacional – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete (México)

– Teatro Jorge Negrete (México) One Vision of Queen – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Crisis para principiantes – Teatro Rafael Solana (México)

– Teatro Rafael Solana (México) Dance Concert: Frankenstein – Auditorio Luis Elizondo (Monterrey)

– Auditorio Luis Elizondo (Monterrey) El esposo de Daniel – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) Los Marihuanólogos – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) San Sipriano Redentor y los Lágrima Team – Auditorio Luis Elizondo (Monterrey)

– Auditorio Luis Elizondo (Monterrey) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Reina de Corazones – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) ¡Lotería! Shakespeare – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Interestelar 12° Aniversario Movie Concert . – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Dios mío hazme viuda, por favor – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Notre-Dame de Paris – Teatro Rafael Solana (México)

– Teatro Rafael Solana (México) La Señora Presidenta – Centro Cultural Teatro II (México)

– Centro Cultural Teatro II (México) Ni con ellas, ni sin ellas – Teatro Broadway (Cuauhtémoc)

– Teatro Broadway (Cuauhtémoc) El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Oliver Twist – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Misterioso Caso De La Sombra – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Peter Pan – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Hasta Que La Mafia Nos Separe – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) “Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA” – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Las Heridas del Viento – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Hedda – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Payaso – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Préndeme – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Asesinato para dos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Noyollo Opus 52 – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Ecos de lo Invisible - TFYD – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) La insignificancia de llamarse Juana – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Jaime Varela – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) El Último Sueño de Frida y Diego – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Del Tingo al tango – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Yo no soy de aquí Una historia sobre aprender a volar – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Peores amigos, mejores enemigos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Conversando con el Diablo – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Ballet Jazz de Montréal – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Cloro – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Imperio – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) CUARTETO ORISHAS – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Bandidas y Bamba con B de Burlesque – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Un Tranvía Llamado Deseo – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Lord of the Dance – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Vertebra – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) México en Movimiento: Herederos de la Danza – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) ¡A vivir! De Odin Dupeyron. – El Cantoral (México)

– El Cantoral (México) Alguna vez vi un colibrí / Flores Negras para Violeta – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) La casa vacia – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La desilusión de la ilusión – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Cuerpo infinito – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) La Caducidad de la Lavanda – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Pepe Pelos – Foro Red Access / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (México)

– Foro Red Access / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (México) MentiVerso – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Mucho Ruido y Pocas Nueces - El Incendio de Isolda A.C. – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Yo tan Bergman, tú tan Fellini – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Kopalli El espíritu astral – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Cascada 126 – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Fachilisimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Las Cosas Nuestras – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Polirítmicas y un extravío - Compañía Serafín Aponte Danza – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) En Marte no hay osos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Machetes – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Dracula – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Pipirin – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

Deportes

Budo Sento – Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Eventos familiares

Titizé – Un Sueño Veneciano – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Paw Patrol – Centro Cultural Teatro II (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Galerías (Zapopan)

– Centro Cultural Teatro II (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Galerías (Zapopan) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Sirenita – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Ringolingus – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Los hombres lobo viven en mi closet – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Guille & El Nahuatl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

Shows