Folleto Hot Sale 2026 de Julio Regalado de Soriana lanza: ¿Qué ofertas hay?

Soriana Los mejores descuentos del Hot Sale 2026 en el folleto de Julio Regalado (SORIANA)

Las ofertas están que arden. Soriana acaba de lanzar su folleto de Hot Sale 2026 con Julio Regalado, y está lleno de rebajas que no vas a dudar ni un segundo en desaprovechar.

¡Ya es oficial! El Hot Sale 2026 llegó. Repleto de una gran ola de descuentos, Soriana no se queda atrás, pues lanzó un folleto exclusivo para esta campaña. Si quieres aprovechar las rebajas, para armar el carrito y comparar precios, las ofertas se mantendrán vigentes hasta el próximo 4 de junio.

La temporada de ofertas en Soriana

El folleto se enfoca en lo que la gente realmente busca en estas fechas, brindando sus mejores rebajas en tecnología, electrodomésticos, línea blanca y artículos para el hogar. Además, para quienes buscan estrenar transporte, este año incluyeron una sección especial de motocicletas; todas ellas, las categorías más buscadas por quienes buscan siempre las mejores ofertas.

Estas ofertas están disponibles en cualquiera de sus sucursales participantes.

Soriana Súper

Soriana Híper

Soriana Mercado

Soriana Express

Mega Soriana

Los mejores descuentos del Hot Sale 2026 en el folleto de Julio Regalado de Soriana

Entre varios artículos del folleto, los que más destacan son:

Laptop Lenovo Yoga 7I Intel Core 16GB RAM 1TB SSD 16 Pulgadas de $21,990.00 a solo $17,990.00

Lavasecadora Carga Frontal LG ThinQ AI Pet Care 20 Kg 10 Kg WD20EWNTS6P de $29,990.00 a solo $19,990.00

15 % de descuento en todos los iPhone

Pantalla LG 86 pulgadas QNED 4K UHD AI Smart TV 86QNED73ASA de $26,990.00 a solo $16,990.00

Consola Xbox Series S 512GB SSD de $8,990.00 a solo $6,890.00

20% de descuento en colchones Dormimundo

25% de descuento en todos los aires acondicionados y ventiladores.

Sala modular Makora Aventus de $24, 390 a solo $20,790

Si quieres conocer más acerca del folleto Soriana de Julio Regalado este Hot Sale, puedes consultarlo en el sitio web de Soriana Folletos Digitales y en Soriana Julio Regalado.