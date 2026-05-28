Si buscas ofertas de café, Nespresso tiene estas promociones en el Hot Sale 2026

Nespresso Nespresso tiene diversas ofertas para esta temporada de descuentos. (Nespresso)

Para los amantes del café hay promociones imperdibles en este Hot Sale 2026 y Nespresso tiene una gran variedad de más de 80 cápsulas, sabores, texturas y aromas que te harán exaltar todos tus sentidos.

Hay diversas promociones de la marca en el sitio oficial, por lo que puedes aprovechar antes de que se agoten ya que estarán por poco tiempo debido al Hot Sale.

Desde cápsulas GRATIS hasta una máquina Vertuo Pop sin costo alguno, todo depende de la cantidad que compres.

Nespresso tiene estas promociones en el Hot Sale 2026

Nespresso llega a Hot Sale 2026 con promociones diseñadas para premiar a los amantes del café, desde cápsulas, accesorios y hasta máquinas de regalo.

Todas estarán vigentes del 25 de mayo al 2 de junio de 2026 o hasta agotar existencias, por lo que debes anticipar tus compras si quieres obtener los mejores beneficios en su club selecto de compradores.

¿Qué descuentos tiene Nespresso para el Hot Sale 2026?

Los consumidores podrán obtener hasta 30% de descuento en compras mínimas de café, todo depende de la cantidad que lleves en tu carrito.

Hasta 30% OFF en compras mínimas de $1,500 MXN en café.

Vigencia del 25 de mayo al 2 de junio de 2026 o hasta agotar existencias.

Aplicable en Boutiques, Club Nespresso, e-Boutique y App.

Con el código promocional CAFEHOT30 puedes obtener este descuento.

Vertuo Pop de regalo ¿Cómo obtenerla?

Una máquina Vertuo Pop puede ser tuya en el Hot Sale 2026, ya que Nespresso ofrecerá una máquina de regalo.

El obsequio se da al adquirir 300 cápsulas de café participantes.

Disponible en colores: Candy Pink o Spicy Red.

Sujeto a disponibilidad y hasta agotar existencias.

¿Qué otros beneficios ofrece Nespresso en el Hot Sale 2026?

Pero el Hot Sale 2026 de Nespresso habrá también beneficios adicionales en la compra de un mayor volumen de cápsulas.

30 cápsulas de regalo al comprar 100 cápsulas.

60 cápsulas de regalo al comprar 180 cápsulas.

De esta forma, Nespresso tiene grandes ofertas en el Hot Sale 2026 para los amantes del café, así que no esperes más y ve directo a la tienda en línea.