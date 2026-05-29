¿Crash Bandiccot vuelve en forma de película? Reportan que Activision ya registró los “derechos televisivos”

Crash Bandiccot Desde el lanzamiento de Crash 4 y el título multijugador Crash Team Rumble, la desarrolladora de videojuegos ha mantenido en pausa a la popular franquicia en pausa dede el 2023.

Activision, una de las empresas desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos más grande del mundo, registró oficialmente la marca comercial de Crash Bandiccot en la Unión Europea, abarcando específicamente producciones de televisión, cine y animación, lo que podría apuntar a futuros planes de adaptar la popular franquicia a una película animada.

La noticia llega tras los rumores de que Netflix estaba desarrollando una serie animada del videojuego, sin embargo, el proyecto nunca se materializó. Ahora, con la solicitud del registro de la marca, las esperanzas del público fanático incrementan ante la posibilidad de que Activision pretenda expandir Crash Bandiccot al cine o la televisión.

La fiebre de videojuegos en el cine y televisión

En los últimos años, los videojuegos han invadido la industria cinematográfica y el streaming con exitosas producciones que han servido de ejemplo para mostrar al público —no sólo los fieles gamer— el potencial que tienen los personajes y universos populares de consola al adaptarse a una serie o película.

Los casos más recientes han sido el filme de animación Super Mario Bros. La Película y el live-action de Mortal Kombat, ambas con sus respectivas secuelas estrenadas este 2026. A su vez, Arcane (basada en League of Legends), dejó su huella en el streaming al presentar una serie animada altamente aclamada y abrazada por un público que ni siquiera conocía el material de origen.

Al mismo grupo se uniría Sonic, la película, cuyo éxito se ha sostenido después de tres entregas en la pantalla grande y una cuarta en fila que traerá de regreso al icónico Jim Carrey como Doctor Eggman. O las populares series Fallout y Twisted Metal, ambas con dos temporadas emitidas y una tercera en camino debido a la buena acogida de la comunidad general.

En este contexto, ya no es un sueño delirante que los y las gamers anhelen una adaptación animada de sus videojuegos preferidos, por lo que el registro de Crash Bandiccot para producciones de cine y animación aviva la expectativa de otro proyecto exitoso que expanda el universo de la consola en más campos del arte.

¿Hay planes para una película animada de Crash Bandiccot?

Desde el lanzamiento de Crash 4 y el título multijugador Crash Team Rumble, la desarrolladora de videojuegos ha mantenido en pausa a la popular franquicia en pausa dede el 2023, sin embargo, el giro de acontecimientos apunta a que Xbox y Activision están listos para tratar al personaje como su nueva estrella del cine o televisión.

Según analistas de la comunidad, la solicitud inicialde Activision para el registro de marca se presentó apenas unas semanas antes de que comenzaran a circular los primeros rumores sobre una posible serie animada de Crash Bandiccot producida por Netflix.

No obstante, la producción de animación y cine es un largo camino por recorrer, así que la posibilidad de una película o serie animada del personaje podría tardar un tiempo considerable en establecerse como un proyecto real.

Apesar de esto, al registrar una marca comercial por una década para películas y televisión, Activision afirma al mundo que Crash Bandiccot es un material lo suficientemente bueno para cautivar al público como lo han hecho otros personajes del universo gamer.