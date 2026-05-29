Este es el truco casero y económico que sí funciona para eliminar los hongos de las paredes, según científicos mexicanos

Las manchas negras o verdosas que aparecen en techos y paredes no son solamente un problema estético. Los hongos en las paredes pueden convertirse en una amenaza para la salud, especialmente en espacios cerrados con poca ventilación y altos niveles de humedad. En temporada de lluvias, el fenómeno se intensifica y muchas viviendas terminan atrapadas en un círculo de humedad, malos olores y moho persistente.

Especialistas advirtieron que estos microorganismos crecen fácilmente en superficies húmedas, sobre todo en baños, cocinas, cuartos sin ventilación o casas donde existen filtraciones. El problema no solo es que deteriora la pintura y los materiales de construcción; también puede provocar alergias, irritación en ojos y nariz, dolores de cabeza e incluso complicaciones respiratorias.

La parte más complicada es que muchas personas limpian las manchas visibles, pero el hongo sigue vivo debajo de la superficie.

Científicos revelan el método casero más efectivo

Investigadores de Clinical Microbiology Reviews, han señalado que existe un método práctico y económico para combatir el moho en paredes sin recurrir a productos costosos.

El producto recomendado es el agua oxigenada, un líquido que posee propiedades antimicrobianas y que puede ayudar a eliminar distintos tipos de hongos domésticos.

Para aplicarlo correctamente, se recomienda:

Colocar agua oxigenada en un atomizador

en un atomizador Rociar directamente sobre la zona afectada

Dejar actuar entre 20 y 30 minutos

Tallar con un cepillo o esponja

Secar completamente la superficie

En casos donde el hongo ya invadió zonas profundas, también se puede complementar con bicarbonato de sodio para potenciar la limpieza y reducir el olor a humedad.

¿Por qué aparecen hongos en las paredes?

La humedad es el ambiente perfecto para estos microorganismos. Cuando una habitación acumula vapor, filtraciones o humedad, las esporas encuentran el escenario ideal para multiplicarse.

Entre las causas más frecuentes están:

Fugas de agua

Mala ventilación

Ropa secándose dentro de casa

Filtraciones en techos

Condensación por cambios de temperatura

Pintura deteriorada

En muchas viviendas, el problema comienza como una pequeña sombra gris y termina extendiéndose como tinta derramada sobre la pared.

Cómo evitar que el moho vuelva a aparecer

Eliminar el hongo es solo una parte del proceso. Si la humedad permanece, el problema regresará tarde o temprano.

Los expertos recomiendan

Ventilar diariamente las habitaciones

Abrir ventanas después de bañarse

Reparar filtraciones lo antes posible

Utilizar deshumidificadores o ventiladores

Evitar acumular muebles pegados completamente a la pared

Pintar con recubrimientos antihongos en zonas húmedas

También recomiendan revisar constantemente esquinas oscuras, clósets y techos, ya que suelen convertirse en los primeros focos de contaminación.

El riesgo para la salud que implica no utilizar agua oxigenada para eliminar hongos

Aunque suele minimizarse, la exposición prolongada al moho puede afectar seriamente a niños, adultos mayores y personas con asma o alergias.

Los síntomas más comunes incluyen:

Tos constante

Congestión nasal

Irritación en garganta

Ojos llorosos

Dificultad para respirar

Crisis alérgicas

Por eso, expertos insisten en actuar rápido cuando aparecen las primeras manchas. Ignorar el problema puede convertir una simple humedad en un foco permanente de contaminación dentro del hogar.