Resultados del Chispazo HOY 30 de mayo de 2026: estos son los números ganadores del sorteo

Resultados del Chispazo mayo de 2026: estos son los números ganadores del sorteo

La fortuna volvió este viernes con una nueva edición del Chispazo, uno de los sorteos más populares de la Lotería Nacional en México. Como ocurre todos los días, miles de personas ya revisan sus boletos para descubrir si alguno de los números coincidió con la combinación ganadora.

El juego mantiene su popularidad gracias a sus premios inmediatos y su dinámica sencilla en cada juego.

¿Cuáles son los números ganadores del Chispazo hoy 29 de mayo?

De acuerdo con los resultados publicados por la Lotería Nacional, estos fueron los números ganadores más recientes del sorteo.

Chispazo de las Tres, sorteo: 12037

05-11-15-20-24

Chispazo Clásico, sorteo: 12038

PENDIENTE DE ANUNCIAR.

Ya están disponibles los resultados de los sorteos de las tres#TrisDeLasTres No. 36099 → ✨6-1-7-8-0✨

Multiplicador: SÍ ✅ #ChispazoDeLasTres No. 12037 → ⭐05-11-15-20-24 ⭐

¡Que tus números sean los próximos ganadores! 🍀 pic.twitter.com/gTWiUUJjZu — Lotería Nacional (@lotenal) May 30, 2026

¿Qué hacer si tu boleto salió premiado?

Si lograste acertar dos o más números, podrías tener derecho a un premio. Los montos varían según la categoría y la bolsa acumulada del sorteo correspondiente.

Especialistas recomiendan:

Revisar cuidadosamente la combinación ganadora

Confirmar el número de sorteo

Conservar el boleto en buen estado

Verificar la vigencia para cobrar el premio

Los premios menores suelen cobrarse directamente en expendios autorizados, mientras que cantidades más altas requieren acudir a oficinas oficiales de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar resultados oficiales del Chispazo?

Los números ganadores pueden verificarse a través de canales oficiales de la Lotería Nacional, así como en medios como La Crónica de Hoy, donde actualizamos los sorteos diariamente.