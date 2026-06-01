Marilyn Monroe cumple 100 años… y la legendaria actriz ¿era mexicana? Este es el pueblo de su madre

Marilyn Monroe Los fuertes lazos culturales de la diva de Hollywood con México fueron influenciados por su madre Gladys Pearl (The Marilyn Monroe Collection / Página oficial en Facebook de la Presidencia Municipal de Piedras Negras)

Norma Jeane Mortenson, mejor conocida como Marilyn Monroe, falleció a los 36 años de edad, una madrugada del 4 de agosto de 1962, en su residencia de Los Ángeles, California.

Han pasado más de 60 años de la muerte de una de las estrellas más grandes de Hollywood y aún hoy se sigue hablando de si su deceso fue un asesinato, un suicidio o perdió la vida a causa de una sobredosis involuntaria.

A pesar de los constantes escándalos en los que estaba envuelta, el descubrimiento de su muerte súbita conmocionó al mundo entero. Detrás de su imagen como símbolo sexual de la época, existen muchos episodios de su vida que permanecen a la sombra.

El vínculo de Monroe con México

Más allá de las controversias que afectaron la imagen de la actriz norteamericana, poco se profundiza en su pasado familiar; un aspecto clave es que la madre de Marilyn nació en territorio mexicano.

Los bisabuelos de la actriz llegaron del oeste de EU a México en tiempos de la Revolución, ya que Otis Monroe consiguió un trabajo en una empresa ferrocarrilera, encargada de la construcción de un tramo de vías férreas para el tren entre México y Estados Unidos; fue en 1902 cuando nació Gladys Pearl Baker, en Piedras Negras, Coahuila.

Piedras Negras: una tierra de diversidad

Piedras Negras Piedras Negras, Coahuila: Ciudad fronteriza donde nació la madre de Marilyn Monroe.

Esta emblemática ciudad fronteriza está situada frente a Eagle Pass, Texas, y forma parte de Coahuila, el tercer estado más grande de México. Aunque actualmente a la región se le relaciona con la industria automotriz y el acero, el territorio posee una gran riqueza que va desde sitios paleontológicos, áreas de producción vinícola e incluso cuenta con su Festival del Nacho.

Y para que no quede duda, el Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o naturalización; en el caso de Gladys, tuvo el derecho por haber nacido en territorio nacional.

Durante su juventud, Gladys se mudó a Los Ángeles, ciudad en la que nació Norma Jeane o, como la conocemos, Marilyn Monroe.

Su madre trabajó en los estudios de Hollywood como cortadora de negativos de películas, lo cual fue un aliciente para que su hija encontrara el amor por el cine. Esta mujer también infundió en Marilyn el cariño por estas tierras aztecas y le enseñó a hablar español.

Marilyn y sus múltiples viajes a tierras mexicanas

Durante su etapa de actriz, Monroe viajó con frecuencia a México para encontrar descanso y refugiarse de las presiones que le exigía ser el icono de las películas de la década de 1950 en Hollywood.

Se sabe que pasó mucho tiempo en Ciudad de México, Ciudad Juárez, Acapulco y Baja California. Incluso se le relacionó sentimentalmente con artistas y cineastas mexicanos. Lo que sí es un hecho es que la actriz mantuvo un romance con el productor de origen mexicano José Bolaños, con el que se le vio en diversos eventos públicos y hasta en una gala de los Globos de Oro de 1962.