¿Qué se celebra en junio 2026 en México? Las fechas, efemérides y eventos que marcarán el mes

Junio ya comenzó y este año contaremos con decenas de celebraciones y eventos que lo marcarán. El sexto mes del año trae consigo algunas de las fechas más esperadas por millones de personas en México y el mundo.

Desde el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 hasta la celebración del Día del Padre, pasando por conmemoraciones históricas, fenómenos astronómicos y la tradicional Marcha del Orgullo LGBT+, el calendario de junio ofrece motivos de sobra para mantenerse al tanto de cada fecha y tener un pretexto para celebrar y/o conmemorarlo todo.

Las fechas más importantes de junio 2026 en México

El mes comienza con una de las conmemoraciones más representativas del país: el Día de la Marina Nacional, celebrado cada 1 de junio para reconocer la labor de quienes integran las fuerzas navales mexicanas y recordar sus acontecimientos históricos.

Ese mismo día también se recuerda la histórica huelga de Cananea, considerada uno de los antecedentes más importantes de los movimientos obreros en México.

El Mundial de la FIFA 2026

Uno de los eventos más esperados del año comenzará oficialmente el 11 de junio, cuando comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande en la historia del futbol.

La edición de este año será histórica porque contará con 48 selecciones nacionales y se disputará en sedes de México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural tendrá como protagonista a la Selección Mexicana, que iniciará su participación frente a Sudáfrica.

Además, junio albergará otros eventos deportivos de talla internacional como:

Las Finales de la NBA.

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.

Las legendarias 24 Horas de Le Mans.

El US Open de Golf.

Día del Padre 2026

Durante junio también se celebra el Día del Padre. Aunque la fecha cambia cada año al celebrarse el tercer domingo de junio, miles de familias aprovechan la ocasión para reunirse y reconocer la importancia de los padres y figuras paternas en sus vidas.

El comienzo del verano

El 21 de junio ocurrirá el solsticio de verano en el hemisferio norte, fenómeno astronómico que marca el inicio oficial de esta estación.

Este día suele destacar por tener una de las jornadas con más horas de luz solar del año, además de representar el comienzo de una temporada asociada con vacaciones, viajes y actividades al aire libre.

Luna de Ciervo y las fases lunares

Los amantes de la astronomía también tendrán varias citas importantes en el calendario.

Las fases lunares programadas para junio son:

8 de junio: Cuarto menguante.

Cuarto menguante. 15 de junio: Luna nueva.

Luna nueva. 21 de junio: Cuarto creciente.

Cuarto creciente. 30 de junio: Luna llena.

La luna llena de fin de mes es conocida popularmente como la Luna de Ciervo, un fenómeno que recibe especial atención por coincidir con el inicio del verano en diversas regiones del hemisferio norte.

Marcha del Orgullo LGBT+ y otras fechas internacionales de junio

Junio también es reconocido internacionalmente como el mes del orgullo y la diversidad. México organiza una de las marchas más llamativas y populares de Latinoamérica.

Otras fechas de junio que quizá no conoces, pero que también importan

Entre las efemérides más relevantes destacan: