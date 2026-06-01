Resultados Progol 2335: esta fue la combinación ganadora del sorteo del 1 de junio y la bolsa de 8 millones de pesos

El Progol 2335, celebrado este 1 de junio de 2026, reunió partidos de distintas competencias nacionales e internacionales en una quiniela que mantuvo la expectativa entre miles de jugadores que buscaban acertar los resultados y llevarse una parte de la atractiva bolsa acumulada.

La posibilidad de ganar una bolsa de 8 millones de pesos impulsó la participación de aficionados que pusieron a prueba sus conocimientos sobre el futbol.

¿Cuál fue la combinación ganadora del Progol 2335?

De acuerdo con los resultados dados a conocer tras el cierre del concurso, la combinación registrada para el Progol 2335 quedó integrada de la siguiente manera:

Resultados: L E E L L L V L V L E V V E

México 1 - 0 Australia: L París Saint-Germain 1 - 1 Arsenal: E Toluca 1 - 1 Tigres: E Tampico 4 - 2 Tepatitlan: L E.U.A 3 - 2 Senegal: L Noruega 3 - 1 Suecia: L Granada 1 - 2 Sporting Gijón: V Ceuta 1 - 0 Albacete: L Gremio 1 - 3 Corinthians: V Bragantino 3 - 1 Inter P.A.: L Cruzeiro 1 - 1 Fluminense: E Avaí 1 - 2 Criciúma: V Huachipato 0 - 3 Universidad Católica: V Degerfors 2 - 2 Brommapojkarna: E

¿Cómo funciona Progol?

Progol es uno de los concursos deportivos más populares en México. Su dinámica consiste en pronosticar correctamente el resultado de una serie de partidos de futbol, seleccionando si gana el equipo local, si existe empate o si triunfa el visitante.

Mientras más aciertos consiga un participante, mayores son sus posibilidades de acceder a las bolsas de premios que se generan en cada concurso. Por ello, cada jornada se convierte en una prueba de conocimiento deportivo y capacidad de anticipación.