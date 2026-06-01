¿Quién es IShowSpeed, el influencer que “desbancó” a Shakira con una canción para el Mundial 2026? Un streamer estadounidense estrenó una canción para la Copa del Mundo 2026 y se viralizó en redes sociales (IShowSpeed)

El streamer estadounidense IShowSpeed estrenó una canción para el Mundial 2026, la cual se viralizó en redes sociales, llegando a ser comparada con la de Shakira.

Previo a la inauguración del Mundial 2026, Darren Jason Watkins Jr., conocido en internet como IShowSpeed, acaba de estrenar una canción titulada “World Cup (Champions)” y ya cuenta con millones de reproducciones en redes sociales.

La aceptación de la canción por parte del público ha llegado a tal punto que internautas la comparan con la de Shakira, la cual es la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tan solo en Instagram, “World Cup (Champions)” de IShowSpeed ha alcanzado las 30 millones de vistas, mientras que en X cuenta con más de 20 millones.

Algunos de los comentarios que han dejado los usuarios de redes sociales sobre la canción son:

Ese es un himno increíble, la verdad... mejor que el de Shakira.

¡Guau! Esta es sin duda una de las mejores canciones del Mundial de este año.

¿¡Speed acaba de salvar el Mundial!?

Esta es la mejor canción del Mundial de 2026 que he escuchado hasta ahora.

World Cup: Así suena la nueva canción de Speed para la Copa del Mundo

El video de “World Cup (Champions)” de IShowSpeed dura casi 5 minutos, pues cuenta con una larga introducción al nombrar a todos los países participantes en el Mundial 2026, y después seguir con un “Let’s play football”.

La canción tiene un beat bailable con coros pegajosos, en donde se invita a la audiencia a levantar las banderas y festejar por el Mundial 2026.

Mientras que el video musical destaca por mostrar las diferentes maneras en las que las personas viven la Copa del Mundo en su cotidianidad, desde reunidos en familia o con amigos, en las calles, de pequeños o de adultos, todos disfrutando de un mismo deporte.

¿Quién es IShowSpeed?

Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, es un streamer y youtuber estadounidense de 21 años, el cual comenzó a hacerse famoso durante la pandemia por sus reacciones en stream, las cuales se viralizaban en redes sociales.

Desde entonces ha crecido su popularidad, llegando a tener 54 millones de suscriptores en YouTube y 48 millones de seguidores en Instagram.

“World Cup (Champions)” es la segunda canción que el streamer hace para una Copa del Mundo, pues en 2022, durante el Mundial en Catar, creó otra llamada también “World Cup”; sin embargo, ninguna de estas ha sido reconocida como oficial por la FIFA.